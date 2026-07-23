Caroline Graham Hansen, feliz tras su renovación: "Me gustaría retirarme en el Barça"

'Soy culé'. Esa es la etiqueta que Caroline Graham Hansen pone en todas sus publicaciones en redes sociales. Lo es y lo seguirá siendo hasta, como mínimo, 2028, después de firmar su renovación con el Barça, el club de su vida. "Es el mejor club del mundo. Es el sitio que más feliz me ha hecho jugar en mi carrera", explicó Graham Hansen tras ampliar su contrato.

"Era muy fácil continuar. Disfruto un montón del día a día, de aprender nuevas cosas del staff y de todos los títulos que hemos ganado. Eso te da motivación para seguir haciéndolo. Desde el día uno me sentí como si entrara en una familia. Me recibieron con mucho cariño. Aquí podía ser como soy, tanto como futbolista como persona", expresó en el acto en el que selló su continuidad en el club azulgrana.

Caroline Graham Hansen en su acto de renovación / Jordi Cotrina

La renovación se demoró más de lo esperado, pero eso no trastocó la voluntad de la futbolista. "Yo tenía muy claro que quería quedarme. Ha tardado por otros temas, pero no era por eso. Tenía claro que quería quedarme", explicó. "He estado muy tranquila. Dentro de mi cabeza siempre ha habido un sí. Por mi parte, quiero luchar con todo, entrar en la máxima concentración para mejorar, dar mi mejor versión y ayudar al equipo en todo lo que pueda hacer".

Caroline Graham Hansen es una de las veteranas del vestuario y de un equipo que este año contará con más jugadoras jóvenes que nunca. Ello le llevará a asumir más responsabilidades. "Jugando aquí, en el Barça, siempre hay una responsabilidad grande. La gente piensa que vamos a ganar. El equipo va a ser más joven que nunca y yo voy a asumir la responsabilidad que haga falta para seguir mejorando como equipo y como grupo", confesó. "Cada una de nosotras tiene esa responsabilidad. Las veteranas siempre tenemos un poco más y yo sé que juntas vamos a crear un nuevo equipo".

Una nueva era, con algunas dudas y mucha voluntad por parte de la plantilla y de los despachos de que el equipo siga ganando. "El futuro del Barça siempre va a ser positivo. Es el mejor club del mundo. Nuestro fútbol es difícil de replicar. Tienes que estar aquí para entenderlo y siempre habrá gente que quiera estar en el Barça. El Barça siempre va a seguir ganando. Puedes tener mejores o peores años".

Si cumple su contrato, en 2028 Caroline Graham Hansen alcanzará casi los 10 años como azulgrana. Y, si por ella fuera, serán muchos más. "Por mi parte, me gustaría retirarme en el Barça. Veremos qué pasa después. Si puedo seguir ayudando al equipo y el club quiere que me quede, lo haré. Me quiero quedar los máximos años posibles. Estoy contenta, feliz y veremos qué depara el futuro", aseguró.

Noticias relacionadas

Graham Hansen (Oslo, 1995) llegó al Barça en el verano de 2019, procedente del Wolfsburgo alemán, y desde entonces se ha consolidado como una de las grandes referencias ofensivas del equipo gracias a su desequilibrio por la banda derecha, su capacidad de asistencia y su facilidad para ver puerta.