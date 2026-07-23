FÚTBOL
Alejandro Garnacho jugará cedido en el Aston Villa la próxima temporada
El extremo izquierdo Alejandro Garnacho se convirtió este miércoles en la tercera incorporación del Aston Villa de la Premier League, al que llega en calidad de cedido para la campaña 2026-27, procedente del Chelsea FC, donde jugó una temporada, según ha comunicado el club.
Garnacho, de 22 años, reforzará la ofensiva del conjunto dirigido por el entrenador español, Unai Emery, durante una temporada en calidad de cedido y lucirá el dorsal '17', después de que el Aston Villa alcanzase un acuerdo con el Chelsea FC.
El internacional argentino, que no estuvo presente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, participó en 43 partidos con el Chelsea FC la temporada pasada, en los que anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias entre todas las competiciones.
- ¿Qué dice la prensa argentina del partido? Rendidos a España y agradecidos a una generación albiceleste dorada
- Rodri, Cucurella y Pedro Porro, los únicos españoles en el once ideal del Mundial 2026
- Ferran conduce a España al delirio de su segundo Mundial frente a la Argentina de Messi
- España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026
- Fútbol 1 - Delincuentes 0': la prensa internacional alaba a España y reprocha la dureza de Argentina
- El gesto de Lamine Yamal durante la tangana entre Argentina y España | Vídeo
- Ginóbili: 'En Argentina, nos creemos que se gana con huevos y con coraje, y no: se gana jugando bien
- ¿A qué hora llega la selección a España?