Adeyemi se estrena como azulgrana: "Hansi Flick es la principal razón por la que estoy aquí"

Después de una semana de impás, Karim Adeyemi se ha convertido oficialmente en jugador del Barça. El extremo alemán firma hasta 2031 y recala en el vestuario azulgrana con la voluntad de "darlo todo", tal y como le prometió a Hansi Flick. Así lo confesó en su primera aparición pública como nuevo futbolista de la entidad azulgrana.

Karim Adeyemi es nuevo jugador del Barça / Gorka Urresola

"Mis expectativas son muy altas. Juego para el mejor equipo del mundo. Es todo un honor para mí", explicó el flamante nuevo jugador del Barça, que estuvo acompañado por sus hijas, que vestían su camiseta y llevaban un peluche de CAT en la mano, muy emocionadas.

La llamada del Barça, cuenta, le pilló un poco a traspié y le costó creerse que le estuviera pasando. "No me lo podía creer. Sé lo que puedo dar y la temporada anterior no fue la mejor. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Hansi Flick ha sido un pilar fundamental y me dijo que me quería, pero que tenía que darlo todo. Estoy muy agradecido por ello", relató el futbolista de de años, que firma por cinco temporadas, hasta 2031, y tiene un coste de 22 millones de euros fijos más otros siete en variables.

La figura de su nuevo entrenador es una de las claves de su decisión. "Hansi Flick es el motivo principal por el que estoy aquí. Hemos tenido muchas conversaciones y confié en él desde el primer momento. Me ha dicho lo que necesita este equipo y este club. Vengo a ayudar al equipo y así conseguir los objetivos", añadió.

Karim Adeyemi nuevo fichaje del Barça / Gorka Urresola

Retos hay muchos y, pese a que la Champions es el máximo objetivo, hay otros que también tiene en mente el nuevo fichaje del Barça. "La Champions es un objetivo, pero no el único. Para un equipo como este todos los partidos son importantes. La Champions es algo grande que queremos ganar".

Cualquier posición

Adeyemi tiene claro que quiere aportar al equipo, ganarse la confianza de los compañeros y del entrenador y remar en la misma dirección. "Personalmente, no me importa dónde jugar. Estoy aquí para jugar en cualquier posición del ataque. Solo quiero ayudar al equipo y conseguir la confianza del equipo y conseguir los objetivos", contó.

El jugador confesó, además, que en las conversaciones previas a fichar por el Barça con Flick no tocaron ese tema. "Antes de tomar la decisión tuve una conversación larga con él. No le pregunté por ello porque para mí lo más importante es la confianza que tengo en él".

Barcelona supone un paso adelante en su carrera. "Es un gran paso. Hansi me dijo que me iba a sorprender, que es un club diferente, el más grande del mundo. Le dije que estoy preparado para lo que me pida y para ayudar al equipo. Es una ciudad nueva, pero el foco está al 100 % en el fútbol. Queremos conseguir los objetivos y dar alegrías a la afición".

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Su gran ídolo siempre ha sido Messi. "Nadie puede ser como Messi, espero que nadie se enfade", confesó entre risas. Ronaldinho también figura entre sus referentes, Adeyemi llega al Barça para intentar volver a ser él mismo sobre el campo. Su conexión con Lamine Yamal será clave para ello, aunque no se pone ninguna presión. "No conozco a Lamine personalmente, pero sobre el campo habla por sí solo. La conexión entre nosotros puede ser buena. Primero tengo que hablar español para hablar con ellos", bromeó. "No tendré ningún problema porque se me dan bien los idiomas", concluyó.