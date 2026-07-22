Más talento a Inglaterra: Misa Rodríguez ficha por el Arsenal

El Arsenal no para de incorporar talento español. Misa Rodríguez firma con el conjunto gunner y se suma a la plantilla con más refuerzos de entidad de este mercado. «Estoy muy orgullosa de unirme a este gran club», declaró Misa en su anuncio, que se hizo público el día de su cumpleaños. «El Arsenal es uno de los mejores clubes del mundo y estoy muy ilusionada por formar parte del equipo y afrontar este nuevo reto. Quiero ayudar a que luchemos por títulos y sigamos haciendo historia, junto a nuestra afición».

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en julio de 1999, Misa se formó en las categorías inferiores del CD Femarguín antes de incorporarse al Atlético de Madrid en 2017. Posteriormente fichó por el Deportivo de La Coruña de cara a la temporada 2019/20, en la que se consolidó como una de las porteras jóvenes con mayor proyección de España, contribuyendo a que el Deportivo finalizara en la cuarta posición en su primera campaña en la máxima categoría. Misa fue uno de los primeros fichajes del Real Madrid tras la creación de su sección femenina en 2020. En su primera temporada conquistó el Trofeo Zamora, galardón que premia a la portera con el menor promedio de goles encajados por partido en la liga, logro que repitió en la temporada 2022/23.

En 2025 fue nombrada capitana del Real Madrid y deja el conjunto blanco con 215 partidos disputados, más que cualquier otra futbolista en la historia del club. A nivel internacional, Misa debutó con la selección absoluta de España en 2021 y desde entonces ha sumado 24 internacionalidades. Formó parte de la selección española que conquistó la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2023, siendo titular en los tres encuentros de la fase de grupos. Además, ganó la UEFA Women's Nations League en 2024.

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«Estamos encantados de incorporar a Misa al Arsenal. Es una portera de garantías tanto a nivel de clubes como internacional y aporta una enorme experiencia. En nombre de todo el Arsenal, quiero dar la bienvenida a Misa y a su familia al club», afirmó Clare Wheatley, la directora del fútbol femenino del Arsenal. «Misa es una portera de primer nivel que ha rendido con regularidad al máximo nivel durante varios años. Además de sus cualidades técnicas, tiene una gran presencia y una excelente capacidad de comunicación sobre el terreno de juego. Creemos que será un refuerzo muy importante para nuestro grupo de porteras, junto a Daphne, Anneke e Isabella», secundó Renée Slegers, la entrenador de un equipo que ha postulado en firme como candidato para ganarlo todo. ¡