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Renee van Aver, nueva jugadora del Barça: "Cuando supe del interés del Barça, el corazón me empezó a latir más rápido"

Primer fichaje de la nueva era: el Barça femenino incorpora a la central Renee van Asten

Renee van Asten, nueva jugadora del Barça

Renee van Asten, nueva jugadora del Barça / FC Barcelona

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Laia Bonals

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Con su familia mirándola con orgullo, Renee van Asten posó por primera vez con la camiseta del Barça. La nueva jugadora azulgrana, emocionada, atendió a los medios de comunicación apenas un par de horas después de ser anunciada como nueva futbolista del actual campeón de Europa.

"[Venir al Barça] lo significa todo para mí. Es un gran honor y estoy muy orgullosa de poder estar aquí con mi familia. Todo es muy nuevo para mí, tantas cámaras, pero realmente significa muchísimo para mí", confesó la central. "Cuando supe que el Barcelona estaba interesado en mí, me puse muy contenta. Todo sucedió muy rápido. También había conversaciones con otros clubes y con otras personas, pero desde el primer momento sentí que este era el paso correcto", comentó una vez se formalizó su incorporación. "Para mí, el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. Siempre está luchando por todos los títulos", explicó la futbolista en su presentación como azulgrana. "Espero conseguir todos los títulos posibles. Pienso en los grandes trofeos, como la Liga de Campeones y la Liga, y también quiero disfrutar mucho de esta etapa".

La central, de 19 años, explicó cómo recibió el interés del Barça, que competía con otros grandes clubes de Europa por su fichaje. "Es cierto que había otras opciones, pero sentí que este paso tenía mucho sentido para mí. Además, tuvimos una conexión inmediata con el club y con las personas con las que hablamos y eso fue importante para tomar la decisión", señaló la neerlandesa, que llega al Barça tras irrumpir en la élite con el Ajax y debutar con la selección absoluta de Países Bajos.

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Para quien no la haya visto jugar, Van Asten se presentó a la afición azulgrana. "Soy una defensa muy agresiva. Me gusta competir mucho con las rivales y creo que tengo variedad en mi juego", explicó la central. "Sigo hablando mucho con mi familia. Ellos siempre son honestos conmigo, tanto cuando hago las cosas bien como cuando tengo aspectos que mejorar. Creo que mi personalidad también me ayuda en ese sentido: intento analizarme, identificar en qué puedo seguir creciendo y no centrarme demasiado en lo que ya he conseguido", concluyó.

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