Bélgica sigue devorando el Tour en victorias

En el repecho que había a 4 kilómetros de la meta de Voiron, la patria del Chartreuse, se acabó el último intento de fuga dentro de la escapada autorizada. No estaba el día del Tour previsto para sustos siempre que la salud no jugase una mala pasada.

Los velocistas, por un día, porque no se fiaban de nadie, ni de su sombra, decidieron colarse en la escapada. Allí se situaron Jasper Philipsen y Mads Pedersen, que anda más entretenido en asegurar el jersey verde en los esprints intermedios que en el definitivo de la meta. Cansado el excampeón del mundo danés, hubo de nuevo triunfo belga con apoyo neerlandés. Ganó Philipsen para seguir incrementando el menú de victorias en el Tour. Ya lleva 11. Triunfó para no decepcionar a Mathieu van der Poel que lo lanzó en le meta, mientras expresa públicamente que se va a resguardar en los Alpes; tres días consecutivos, hasta el sábado, porque quiere ser el mejor en los repechos de Montmartre, ahora que París ya no sólo es una fiesta ciclista para el jersey amarillo.

Tadej Pogacar, camino de la meta de Voiron. / ASO / CHARLY LÓPEZ

Y aquí vamos, a hablar del líder del Tour, Tadej Pogacar, que sólo está pendiente de que nadie se le venga abajo en su equipo. Enfermó Adam Yates y llegó a Voiron descolgado a 26 minutos y pendiente de no entrar fuera de control. Pogacar lo necesita primero en Orcières-Merlette (este jueves) y luego en los dos días consecutivas subiendo Alpe d’Huez. El destino final del podio de París, sobre todo la segunda y tercera plaza, se decide en la cordillera alpina a partir de este jueves.

Pasión por Seixas

Mientras, si se detiene el coche en cualquier punto de la carretera llena de banderas francesas, se escuchará un grito generalizado a favor de Paul Seixas, la aspiración local para que uno de los suyos vuelva a subir al podio de París y lo haga con la fuerza de pensar que no es una utopía y que en unos pocos años, cuando el desgaste comience a pasarle factura a Pogacar, iniciará su colección de triunfos en el Tour.

El ciclismo español navega por otro camino. De un lado se le complica el podio a Juan Ayuso. Está quinto, pero con la sensación de que ha comenzado a perder enteros en el Tour. Explicaba que había tenido un mal día en la contrarreloj, que vino precedido de una actuación por debajo de lo esperado en el Plateau de Solaison. Por desgracia, el Tour no tiene piedad de los que flojean y recuperarse en esta carrera es casi misión imposible. Muy pocos casos se recuerdan.

Pedersen, en la 17ª etapa del Tour. / ASO / CHARLY LÓPEZ

Desde el 15 de julio de 2023 ningún corredor español ha ganado una etapa. Lo hizo por aquel entonces Carlos Rodríguez, en Morzine. El ciclista andaluz, ausente en esta edición del Tour, cerró una semana fantástica hace tres años en las que también ganaron Pello Bilbao, que se despedirá del ciclismo profesional en la Vuelta, y Ion Izagirre, que también afronta la última temporada profesional.

Los triunfos de etapa están imposibles como tratar de comprar sin dinero en la cuenta un chalet en primera línea de mar. Por muy buena voluntad que camino de Voiron pusieran Abel Balderstone, Raúl García Pierna o Pablo Castrillo, fugarse en compañía de Van der Poel, Philipsen, Simmons o Hindley significa entrar en una guerra que no conduce a ningún lado por muy buena voluntad que le pusieran los representantes del Caja Rural y el Movistar.

La 18ª etapa del Tour. / ASO

Salvando la lucha por el podio de Ayuso, los representantes españoles sólo aspiran ahora a victorias de etapa, sin apenas posibilidades y prácticamente con las puertas cerradas en los Alpes y en París. Lo normal, salvo sorpresa tan monumental como agradable, es que se cumpla la tercera edición consecutiva de la Grande Boucle sin triunfo de etapa, aunque por lo menos, a diferencia de 2025, un representante del ciclismo al sur de los Pirineos estará entre los diez mejores de la prueba.

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El Tour avanza a los Alpes, a refrescarse con tiempo agradable y emociones, en una cordillera que presentará a partir de este jueves su cara más brillante, con el ascenso inicial a Orcières-Merlette que es más histórico que duro por el recuerdo al rapapolvo que sufrió Eddy Merckx a manos de Luis Ocaña en 1971. Nueve minutos perdió el belga, el padre o, mejor dicho, el abuelo de un ciclismo básicamente flamenco que está brillando en este Tour. Seis triunfos han logrado entre Tim Merlier (tres), Remco Evenepoel (dos) y ahora Philipsen que no se podía ir de la carrera sin victoria como representante avanzado en la nómina de los mejores velocistas del pelotón mundial.