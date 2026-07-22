La fiebre perica, por Sergi Mas

El último amistoso que el RCD Espanyol disputó en Peralada se saldó con una victoria plácida, que no quiere decir que no fuera trabajada, ante un club de segunda división francesa, el Pau. Cuatro roscos que se suman a los tres ante el Olot. No nos vengamos arriba y preparemos la rúa que los amistosos están para algo, que faltan más fichajes. El siguiente será un partido de confraternización ante el Burnley, el otro equipo de Alan Pace. Si cuadramos el círculo, lo lógico sería disputar un cuarto encuentro ante el San Fernando -de Monchi- y un quinto ante el Vilassar de Mar, del Ex Presidente Daniel Sánchez Llibre.

Más allá de las bromas, he visto recientemente en Espanyol Media, que por cierto pueden adivinar quien sugirió este nombre al club, una fotografía de Alan Pace abrazado a Monchi. O mejor, al revés: ha sido el León de San Fernando quien abraza -y fuerte- al Presidente y ninguno puede evitar la felicidad. Una instantánea que transparenta muchas cosas, y creo que todas buenas. El click o el instante que refleja la milésima de segundo de una fotografía suele transmitir muchos estados de ánimo. Y como éste, tan feliz y optimista, pocos.

Cifras récord

El club ha alcanzado cifras récord y en apenas una semana se han sumado más de 1.500 abonados, casi seis mil más de los que tenía hace sólo un año, situándose por encima de los 28.000. En cuanto a socios el número también bate registros, por encima de los 33.000. Sin duda, una cifra digna de estudio y para tener en cuenta.

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Entonces me pregunto el porqué de éstos números, los de un equipo que durante la temporada pasada realizó una primera vuelta ejemplar, pero que a medida que pasaban las jornadas se fue quedando sin gasolina para certificar la permanencia en la penúltima jornada. ¿Por qué entonces ésta fiebre, cuando el club jamás aparece en las portadas, ni abre informativos de radio ni de televisión, en un territorio en el que comúnmente nos tienen muchas ganas? ¿Usted lo sabe?