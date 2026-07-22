La Premier encadena fichajes de más de 100 millones: el último, Morgan Rogers por el Chelsea

La Premier League sigue con la escalada inflacionista en la industria de los traspasos. Las operaciones que superan la barrera de los 100 millones no paran de sucederse este verano. El último protagonista es el Chelsea de Xabi Alonso, que ha hecho oficial este miércoles el fichaje de Morgan Rogers, de 23 años, por 137 millones de euros.

Rogers, internacional con Inglaterra y que acaba de participar en el Mundial, se convierte en el jugador británico más costoso de todos los tiempos, superando por poco a Elliot Anderson, el mediocampista por el que el Manchester City pagó 135 millones al Nottingham Forest este mismo verano.

Otros fichajes rompedores de este mercado inglés es Sandro Tonali, un italiano en el que el Tottenham ha invertido 107 millones, que han caído en el banco del Newcastle. El Tottenham también ha abierto la chequera por Mateus Fernandes, por quien se ha dejado 99 millones pagados al West Ham, equipo recién descendido.

Rogers, ya exjugador del Aston Villa, firma con el equipo londinense hasta junio de 2032 con opción a una temporada adicional. Es el fichaje más caro de la historia del Chelsea, un club con un largo historial de adquisiciones costosas, y a menudo fallidos en cuanto a rendimiento.

El traspaso convierte a Rogers en el segundo fichaje más caro de la historia de la Premier, solamente superado por los 150 millones que le costó Alexander Isak al Liverpool, el sueco que abandonó el Newcastle el pasado verano. Un récord que, teniendo en cuenta la capacidad económica de los clubes ingleses, no tardará en superarse de nuevo.

El inglés más caro

Morgan Rogers es la tercera incorporación del Chelsea tras Marco Palestra, que llega a Londres desde el Atalanta por 57 millones, y Geovanny Quenda, procedente del Sporting de Lisboa por 50. El jugador inglés es nuevo jugador del conjunto de Xabi Alonso tras regresar de Estados Unidos con la medalla de bronce, conseguida con Inglaterra en este Mundial 2026.

El mediapunta inglés ha sido una pieza clave para el Aston Ville de Unai Emery. En su última temporada, anotó 14 goles y repartió 11 asistencias en los 55 partidos que disputó incluyendo todas las competiciones. Además, abandona el club de Birmingham tras obtener el primer título de la entidad en 30 años: la Europa League.

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"Estoy muy ilusionado con el proyecto, con el nuevo entrenador, con los jugadores que tenemos y con la dirección que está tomando el club. Por eso estoy aquí y tengo muchas ganas de empezar", aseguró Rogers en sus primeras palabras como nuevo jugador del Chelsea. El jugador inglés también tuvo buenas palabras para su nuevo técnico: "Encaja perfectamente con mi visión del juego, con mi forma de jugar y con mi manera de ser yo mismo, de ser libre y expresarme. Que él formara parte de esto fue un factor determinante para que yo estuviera aquí", detalló.