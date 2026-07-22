El Espanyol sigue en racha y golea al Pau FC en Peralada (4-0)

El Espanyol continúa dejando buenas sensaciones en esta pretemporada. El conjunto de Manolo González firmó una convincente victoria por 4-0 frente al Pau FC en Peralada, en un encuentro en el que fue claramente superior y volvió a mostrar intensidad, ritmo y eficacia para superar a un rival de la Ligue 2 que llegaba tras ganar sus dos primeros amistosos del verano.

Los blanquiazules apenas necesitaron unos minutos para encarrilar el partido. Rafa Bauza volvió a demostrar su inspiración de cara a puerta y adelantó al Espanyol con una acción individual que confirmó su buen momento tras haber visto puerta también en el amistoso anterior. El tanto dio tranquilidad a los locales, aunque Fortuño tuvo que intervenir poco después con una buena parada para evitar el empate.

Con el paso de los minutos, el Espanyol monopolizó la posesión y generó varias ocasiones claras. Kike García y Pere Milla se toparon con las intervenciones del guardameta francés antes de que el encuentro entrara en una fase más física y disputada, con menos espacios y menos continuidad en el juego.

Cambios y pruebas

Cuando el descanso parecía llegar con la mínima ventaja, apareció una de las mejores combinaciones del partido. La jugada terminó con un preciso centro desde la derecha que Kike García convirtió en el 2-0 con un certero cabezazo, un premio al dominio mostrado por los pericos durante la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, el Pau FC dio un paso al frente y estuvo cerca de recortar distancias con un disparo al larguero, pero fue solo un espejismo. Manolo González aprovechó para introducir numerosos cambios y el equipo no perdió ni un ápice de intensidad. Edu Expósito tomó el mando en la medular y poco después Cabrera amplió la ventaja al rematar de cabeza una acción a balón parado.

Con el partido completamente controlado, el Espanyol todavía encontró tiempo para firmar el cuarto. Dolan desbordó por la banda y puso un centro medido que Marcos Fernández cabeceó a la red para cerrar una goleada que refuerza las buenas sensaciones del conjunto blanquiazul en este inicio de preparación.

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Más allá del resultado, el encuentro dejó la impresión de un equipo cada vez más sólido, con automatismos cada vez más asentados y una competencia creciente por hacerse un hueco en el once antes del comienzo de la temporada oficial.