Primer fichaje de la nueva era: el Barça femenino incorpora a la central Rene van Asten

El FC Barcelona y el Ajax han llegado a un acuerdo para el traspaso de Renee van Asten. La defensa neerlandesa, de 19 años, firma hasta el 30 de junio de 2030 y se convierte en el relevo de Mapi León después de su salida al finalizar su contrato tras nueve años como azulgrana.

Van Asten aterriza en Barcelona después de completar una temporada de irrupción en el fútbol de élite. En su primer curso con el primer equipo del Ajax se consolidó como una de las grandes revelaciones de la Eredivisie femenina 2025/26, destacando por su madurez competitiva, su fortaleza física y su capacidad para liderar la línea defensiva pese a su juventud.

Además de su solidez defensiva, Van Asten sobresale por su buena salida de balón, su capacidad de anticipación y su dominio del juego aéreo. Su polivalencia y serenidad con la posesión encajan con el estilo de juego del Barça, donde aportará recursos tanto en la construcción desde atrás como en las tareas defensivas.

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Tras el anuncio, este mismo mediodía tendrá lugar su presentación oficial en las oficinas del club.