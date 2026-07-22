La empleada del Espanyol pide 10 años y medio de prisión para el futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

La empleada del RCD Espanyol que denunció al futbolista Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual en 2024 ha solicitado una condena de diez años y medio de prisión para el futbolista, según ha adelantado Eldiario.es. Los hechos ocurrieron durante la celebración del ascenso a Primera División por parte del club blanquiazul.

Según el escrito de acusación de la trabajadora, la empleada también pide una orden de alejamiento de al menos 1.000 metros durante los diez años siguientes al tiempo de la condena, así como una indemnización de 64.000 euros por daños morales y 19.000 más por las secuelas y gastos derivados de los tratamientos psicológicos. La petición de Sònia Ricondo, abogada de la víctima, es superior a la que presentó la Fiscalía, que reclamaba nueve años de cárcel para Aguado y una indemnización de 65.000 euros.

El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado, a la salida de los juzgados. / Zowy Voeten

Los hechos denunciados se sitúan el 23 de junio de 2024 en la discoteca Opium de Barcelona, donde un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol. La empleada tardó unos meses en presentar la denuncia, lo que impidió recoger las grabaciones del local y activar los protocolos de la discoteca el día de la celebración.

Tocamientos no consentidos

En la acusación, la denunciante relata que el futbolista se le acercó y le realizo tocamientos no consentidos en su cuerpo mientras ambos se encontraban en la sala de baile, llena de gente. La trabajadora afirma que le mostró su rechazo y le advirtió: "No te pases ni un pelo que trabajo en el club".

Poco después, según el escrito de acusación, Aguado se llevó de la mano a la víctima, que estaba mareada por el consumo de bebidas alcohólicas, fuera de la zona de baile. El documento narra que un empleado de la discoteca les vio en la escalera del párquing y no les dejó pasar, por lo que el acusado llevó a la víctima a los baños masculinos.

Allí, el futbolista, según la denuncia, agredió sexualmente a la trabajadora del club, que se encontraba "en estado de shock" y "dolorida". También pidió en varias ocasiones que parara y que no quería mantener relaciones sexuales.

Álvaro Aguado celebra su único gol con el Espanyol. / RCDE

Tras la agresión, Álvaro Aguado se vistió y le dijo a la denunciante: "Tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?". También preguntó: "¿Quién sale del baño primero?" Y finalmente abandonó el lugar. En su declaración como investigado, el futbolista mantuvo que las relaciones fueron consentidas. En un vídeo publicado recientemente en su Instagram mostró su deseo de que llegara el juicio para, según él, "saber la verdad y quién es realmente la víctima".

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En el auto de procesamiento, la magistrada destacó que el testimonio de la víctima se mostró sincero y realista, pese a los recuerdos parciales, que suelen ocurrir con las denunciantes de delitos sexuales. Además, la declaración de la víctima está parcialmente corroborada por testigos, especialmente debido a la existencia de 'whatsapps' inmediatamente después de los hechos que muestran el "estado anímico" de la denunciante.