El Barça de baloncesto ficha al técnico Aleksander Zekulic para dirigir la reconstrucción desde cero

Intercambio de cromos entre el Barça y el Dubai. Aleksander Zekulic será el nuevo entrenador del Barça tras ser campeón de la Liga Adriática con el equipo de los Emiratos Árabes, una entidad que será dirigida por Xavi Pascual la temporada próxima. El esloveno será el octavo técnico en diez años, dato que muestra la inestabilidad en la sección tras la exitosa primera etapa de Pascual.

Aunque todo el mundo ya lo daba por hecho, faltaban por cerrar los últimos flecos del contrato. Ahora sí que es una realidad, tras semanas de espera e incertidumbre. Sekulic firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2028. Compaginará el cargo con el de seleccionador de Eslovenia, cuya posición ocupa desde 2020.

Experiencia en selecciones

Sekulic, de 48 años, se convertirá en el primer entrenador esloveno de la historia del Barça de baloncesto. Con Luka Doncic como estandarte principal, Sekulic obtuvo un valioso cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio en su primera cita olímpica. También contribuyó al triunfo en el Eurobasket de 2017 como entrenador asistente del combinado balcánico.

Uno de los nuevos fichajes del Barça, Josh Nebo, ya conoce lo que es jugar bajo las órdenes de Sekulic. Ambos coincidieron durante el Preolímpico de 2024 con la selección eslovena, pues el pívot estadounidense recibió la nacionalidad del país balcánico en aquel mismo año. Nebo fue el segundo máximo anotador del equipo en los tres partidos que disputó, solo por detrás de Luka Doncic. Debido a las lesiones, el pívot con pasaporte esloveno no pudo disputar el Eurobasket de 2025 por problemas físicos.

Campeón de la Liga Adriática

En Dubái, donde estuvo un periodo corto, desde este abril hasta finalizar la temporada, consiguió llevar al conjunto de los Emiratos Árabes a proclamarse campeón de la Liga ABA por primera vez en la historia de la entidad. Un logro que consiguió tras superar al Partizan de Belgrado, dirigido por el exazulgrana Joan Peñarroya, en el cuarto partido de la final.

Con el Dubái Sekulic se estrenó en la Euroliga ante el potente Valencia Basket de Pedro Martínez en la última jornada de la liga regular. Cuando el técnico esloveno aterrizó En Dubái, ya se encontraba eliminado de la mayor competición europea.

Xavi Pascual protesta airado una decisión arbitral. / Miguel Ángel Polo / EFE

Sekulic inició su trayectoria en los banquillos en diferentes clubes de su país natal, compaginando las funciones de entrenador asistente y entrenador principal. En la temporada 2021-22 tomó las riendas del ERA Nymburk de la República Checa, equipo con el que se proclamó campeón de Liga. En 2022 llegó a Rusia para hacerse cargo del Lokomotiv Kuban durante dos temporadas. En esta pasada temporada, empezó liderando el Zenit de San Petersburgo, hasta que hizo las maletas para marcharse a Dubái el pasado mes de abril.

Renovación total

El nuevo entrenado azulgrana aterriza a la capital catalana con mucho trabajo por delante. Por ahora, es en los despachos donde se está llevando a cabo una tediosa reconstrucción de la plantilla que ya nada tiene que ver a la que dirigió Xavi Pascual en la final de la ACB hace menos de un mes. La sección estrella del Palau ya ha hecho oficial seis fichajes en lo que lleva de verano: Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Josh Nebo, Umoja Gibson, Agustín Ubal y Stanley Umude.

El nuevo fichaje del Barça, Stanley Umude. / AP Photo / Eric Gay

También es oficial la renovación de Joel Parra hasta 2030 y son nueve las salidas anunciadas, ya sea por retirada, finalización de contrato u otros motivos: Tomas Satoransky, Willy Hernangómez, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Youssoupha Fall, Jan Vesely, Juani Marcos y Will Clyburn.

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Aún queda por resolver la situación de Toko Shengelia, que tiene varias ofertas sobre la mesa de equipos de la Euroliga. Su continuidad es clave para determinar los últimos movimientos que tiene que hacer el Barça en este mercado de fichajes. Sea como sea, la dirección deportiva del club continúa trabajando en varios movimientos para confeccionar una plantilla competitiva. Uno de ellos es el fichaje del pívot Olek Balceroswki, procedente del Unicaja. El mismo director deportivo del club andaluz, Juanma Rodríguez, confirmó que el polaco será azulgrana.