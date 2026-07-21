Tebas pide a Infantino que se vaya: "La FIFA actúa en muchos casos perjudicando al fútbol"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió que la FIFA "actúa en muchos casos perjudicando al fútbol", porque "organiza las cosas como quiere" y "en función de sus intereses", por lo que considera que Gianni Infantino debería marcharse, ya que "ha cumplido su ciclo".

"La FIFA organiza las cosas como quiere, para lo que quiere, en función de sus intereses, desde luego no por el fútbol. Y por eso, si necesitan 27 minutos de descanso, los hacen. Las pausas de hidratación son una mentira. En LaLiga las tenemos, pero cuando hace realmente calor. Aquí, los campos de Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado; en la grada tuve que ponerme un jersey. Era una pausa para la publicidad", expresó el dirigente en una entrevista a La Gazzetta dello Sport.

Tebas denuncia un modelo de gobernanza que deteriora la credibilidad de FIFA y el fútbol. / EFE

Y Tebas recordó el caso de Folarin Balogun, el futbolista estadounidense que fue expulsado pero al que se le retiró la sanción para jugar los octavos de final ante Bélgica en el Mundial del que su selección era coanfitriona. "La prueba de que nos gobierna una institución que hace y decide lo que quiere cuando quiere, guiándose únicamente por sus propios intereses sin pensar en el resto del fútbol. Y en muchos casos actúa perjudicando al fútbol", expresó.

"Es difícil, porque en el sistema hay cómplices activos, que colaboran con este tipo de decisiones, y cómplices pasivos, que guardan silencio, no denuncian y no hacen nada para impedir que ciertas cosas se repitan. Critican el sistema en el bar mientras toman un café, o por teléfono en conversaciones privadas, pero luego no hacen nada para poner fin a todo esto", criticó.

El caso Balogun

Tebas calificó de "un asunto de gravísima importancia" el 'caso Balogun'. "Han tenido suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos, porque, de lo contrario, se podría haber creado un escándalo que le hubiera costado el puesto a Infantino. Como ganó Bélgica, han conseguido enterrar el asunto. Pero estas cosas no son más que la punta del iceberg", agregó.

"La sentencia sobre la Superliga ha otorgado un poder enorme a la FIFA y a la UEFA, y ha confirmado su monopolio. Sin embargo, debían utilizar ese monopolio para colaborar con los distintos actores de nuestro sector y en beneficio del fútbol, con transparencia general y normativa, y tomando decisiones consensuadas. No para hacer lo que está haciendo la FIFA. Hemos denunciado en repetidas ocasiones el tema del calendario. Y ahora quieren organizar un Mundial con 64 selecciones", denunció.

Para Tebas, aumentar el número de selecciones en el torneo "no tiene sentido". "La industria del fútbol no es solo el Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno a la Copa del Mundo. Son las competiciones nacionales las que sostienen este deporte", reiteró.

"Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de puestos de trabajo, por un evento que dura 40 días y al que acude una minoría de jugadores. ¿Están los mejores? Claro, pero también los hay en nuestras ligas. Se necesitan menos selecciones y más protección para el fútbol nacional, a todos los niveles. No se dan cuenta, toman decisiones de forma irresponsable", añadió.

Por esto, en su opinión, Infantino debería marcharse, porque "ya ha cumplido su ciclo". "Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones. No hay ningún candidato de la oposición, nadie quiere presentarse para perder. Así es el sistema, y es un sistema enfermo desde su origen", lamentó.

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"No debería quedarse, pero la situación actual hace que no se vaya. Estos días en Estados Unidos, he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, si el silencio o la complicidad, porque quien se calla es perfectamente consciente del daño que está sufriendo el fútbol", dijo.