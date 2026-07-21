Barça
Laporta confirma que el Barça presentará este miércoles a Adeyemi
Así lo ha explicado escuentamente el presidente del Barça cuando llegó de Nueva York después de la final del Mundial
Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha confirmado a su llegada procedente de Nueva York, donde asistió a la parte final del Mundial, que la entidad azulgrana presentará este miércoles a su último fichaje, el alemán Karim Adeyemi.
"Mañana se hará", ha dicho escuetamente Laporta, preguntado sobre cuándo el club catalán anunciará el fichaje. Adeyemi lleva días en Barcelona, pasó la revisión médica la pasada semana e incluso visitó en la ciudad deportiva a Hansi Flick, su principal valedor.
Adeyemi llega procedente del Borussia Dortmund y a cambio de 22 millones de euros fijos más unos bonus de 7 millones de euros más. Se trata del segundo fichaje del nuevo proyecto, después de la contratación del británico Anthony Gordon (Newcastle).
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