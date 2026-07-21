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La FIFA desata la polémica al excluir a Cubarsí y Laporte del once ideal del Mundial

Pau Cubarsí, de un pueblo de 200 habitantes y una carpintería familiar a deslumbrar en el Mundial

Pau Cubarsí (i), Rodri Hernández (c) y Unai Simón de España posan con sus trofeos en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.).

Pau Cubarsí (i), Rodri Hernández (c) y Unai Simón de España posan con sus trofeos en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). / LAVANDEIRA JR / EFE

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La publicación de los candidatos al once ideal del Mundial 2026 por parte de la FIFA ha generado una intensa polémica apenas unas horas después de abrirse la votación. El organismo internacional ha dejado fuera a Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, la pareja de centrales titular de la selección española, pese a haber sido dos de los pilares sobre los que se cimentó el título conquistado por el equipo de Luis de la Fuente. Además, Pau Cubarsí fue elegido por la propia FIFA como el mejor jugador joven del torneo.

La selección española levantó su segunda Copa del Mundo tras completar un campeonato prácticamente impecable en defensa, encajando únicamente un gol en toda la competición, un registro que hace aún más difícil de explicar la ausencia de sus dos centrales titulares. Pero la polémica no acaba ahí. En el once inicial tampoco aparecen Dani Olmo ni Mikel Merino, otros dos jugadores clave de La Roja. Incluso la ubicación de Lamine Yamal como centrocampista o la inclusión de Luka Modric, que disputó únicamente cuatro encuentros, han sido señaladas como decisiones difíciles de justificar.

En cambio, la FIFA sí ha incluido entre los nominados a otros internacionales españoles como Unai Simón, Pedro Porro, Marc Cucurella, Rodri, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Entre los defensas candidatos también aparecen nombres como Virgil van Dijk, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Gabriel Magalhães o Nuno Mendes.

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Sin duda, una evidencia más de que los premios individuales no siempre terminan reconociendo a los futbolistas que realmente lo merecen.

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