Fiesta en Madrid
De Raphael a Quevedo: estas son las canciones que eligieron los jugadores de España para celebrar el Mundial
La selección mostró un gran abanico de gustos musicales con canciones como 'Pa' Madrid' de El Barrio, 'Cantando' de Violadores del Verso o 'Quijote' de Julio Iglesias
Otra superestrella bien merecía un fiestón: la España más feliz inunda las calles de Madrid por el Mundial de "26 fantásticas personas"
Max Pérez
Los jugadores de la selección española llegaron a Madrid para darlo todo en una celebración histórica por la consecución de la segunda Copa del Mundo ante Argentina. Los jugadores empezaron la fiesta en el MetLife Stadium de Nueva Jersey / Nueva York, donde consiguieron tocar el cielo. La celebración continuó por todos los lugares que pasaron los campeones, desde el Palacio de la Moncloa hasta la plaza de Cibeles, pasando por las calles de Madrid.
Con la llegada a Cibeles se inició la celebración final delante de miles de españoles. Como ya es habitual, la presentación de los jugadores se hizo uno a uno y ellos mismos escogieron la canción con la que quieren aparecer en el escenario. Esta no deja de ser una forma para descubrir e incluso quedarse sorprendido por los gustos musicales de algunos de los campeones. Muchas de estas apariciones ya se hicieron virales en redes sociales.
Aparte de los temas escogidos por los futbolistas, el espectáculo fue acompañado por las actuaciones de Tony Grox, Lucycalys, Viva Suecia, Lola Índigo y Ana Mena, Arde Bogotá y Aitana. La cantante de Sant Climent de Llobregat cantó 'Superestrella', la canción que se ha convertido en la banda sonora de La Roja durante el Mundial, ya que sonaba en los estadios en cada gol y victoria de España.
Lista de canciones de los jugadores de España
- David Raya: 'Vientos de tormenta' de Estopa
- Marc Pubill: 'Baby Lover' de Ñengo Flow
- Álex Grimaldo: 'Dichavate' de JipMusic Global y Rey Tony
- Eric García: 'Empire State of Mind' de Alicia Keys y Jay-Z
- Marcos Llorente: 'Soy un Truhán, Soy un Señor' de Julio Iglesias
- Mikel Merino: 'Alice In Wonderland: Alice's Theme'
- Fabián: 'Como si fueras a morir mañana' de Leiva
- Gavi: 'NUEVAYoL' de Bad Bunny
- Dani Olmo: 'NUEVAYoL' de Bad Bunny
- Yeremy Pino: 'Algo va a pasar' de Quevedo La Pantera
- Pedro Porro: 'Pa' Madrid' del El Barrio
- Joan García: 'Soldadito marinero' de Fito & Fitipaldis
- Laporte: 'Pilé' de Mauvais Djo
- Baena: 'El último día de nuestras vidas' de Dani Martín
- Nico Williams: 'Ela ké Leitada' de CACAU CHUU, Prod.Nifour, Storys Funk, Mc Gw
- Zubimendi: 'Waka waka' de Shakira
- Lamine Yamal: 'Y Que Fue?' de Don Miguelo
- Pedri: 'Ni borracho' de Quevedo
- Cubarsí: 'Mi gran noche' de Raphael
- Cucurella: 'Malbec' de Bizarrap y Duki
- Víctor Muñoz: 'Yo lo soñé' de Saiko, Omar Montes
- Borja Iglesias: 'Cantando' de Violadores del Verso
- Unai Simón: 'El bachatón de la L' de Lola Índigo
- Mikel Oyarzabal: 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún
- Ferran Torres: 'El tiburón' de Henry Méndez
- Rodri: 'Freed From Desire' de Gala Rizzatto
- Luis de la Fuente: 'Quijote' de Julio Iglesias
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