El Barça de baloncesto ficha a Stanley Umude, un estadounidense que jugará por primera vez en Europa

Tras el regreso de Agustín Ubal, el Barça continua con el lavado de cara de la sección estrella del Palau. Llega ahora el alero estadounidense Stanley Umude, que ficha por el club azulgrana hasta 2028 y se suma a la larga lista de incorporaciones, seis hasta ahora. El jugador de 28 años y 1,98 metros jugará en Europa por primera vez tras toda una carrera entre la NBA y su liga de desarrollo, la G-League.

En esta última campaña antes de quedarse libre y llegar a Barcelona, Umude fue una pieza importante de los Austin Spurs en la G-League, disputando un total de 32 partidos con unos registros promedios de 6,3 puntos, 4,1 rebotes y 1,4 asistencias en 32,1 minutos sobre el parqué. También disputó dos partidos con los San Antonio Spurs, en la NBA.

Más polivalencia en ataque

El alero de Portland (Oregon, Estados Unidos) puede aportar versatilidad en defensa, pues se trata de un jugador intenso y potente, pero también con una gran movilidad. En ataque, ha ido perfeccionando su lanzamiento de tres y su perfil atlético le permite correr de una canasta a otra y penetrar al aro. Su capacidad física le permite coger rebotes defensivos y ofensivos con facilidad.

Pese a ofrecer un buen nivel en la liga universitaria durante varias temporadas, no fue drafteado por ningún equipo. Pero en 2022, los Detroit Pistons lo incorporaron para disputar la Summer League y más tarde entrar en la liga de desarrollo con el filial, los Motor City Cruise. Su promedio de más de 15 puntos por partido le sirvió para debutar en la NBA ante los Boston Celtics en 2023. La temporada siguiente disputó 24 partidos en la mejor liga del mundo, con 5,3 puntos, un 45,3% de acierto desde el triple y 2,1 rebotes de media.

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Campeón de la NBA con los Bucks

En verano de 2024, llegó a los Milwaukee Bucks donde disputó 22 partidos y formó parte del equipo campeón de la NBA Cup. Tras su aventura final en San Antonio y la finalización de su contrato, llega a Europa con un equipo renovado y a la espera de más fichajes, también el anuncio oficial de su futuro entrenador: Aleksander Sekulic.