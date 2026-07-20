Scaloni se derrumba entre lágrimas y deja en el aire su continuidad tras perder la final | Vídeo

El seleccionador masculino de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, lamentó la derrota por 1-0 contra España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero destacó que su equipo, que llegó "un poco justo" físicamente, había dado "todo" y supo ceder la corona con grandeza en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.).

"Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar. Es un lugar soñado. Duele, me duele el alma. Lo siento", se levantó entre lágrimas y se marchó de la rueda de prensa.

Scaloni tuvo muchas palabras para la afición. "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar aquí. Agradecer a la gente, a los jugadores y al país decirle que hemos dado todo. Hemos llegado en un momento muy justo, esa es la realidad, pero si dejas todo como hoy es un gran ejemplo. Se pierde y hay que levantarse", añadió.

Luego reflexionó sobre los subcampeones. "Yo sí que me acuerdo del segundo porque cuesta mucho llegar. Nos gustaría haber ganado, agradecimiento y tristeza. Se puede jugar bien o mal pero cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo", insistió tras una reacción tardía que esta vez no fue suficiente para la 'Albiceleste'.

Después, ya sentado en la sala de prensa del MetLife Stadium, Scaloni valoró su continuidad como seleccionador. "Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad también de pensar por qué. No sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor... bueno, habría que hablarlo", confesó.

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"Yo al presidente [de la AFA] le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad ésta de estar en el lugar que estoy, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que... pensamos todos los chicos de cuerpo técnico estar en ese lugar", agregó el entrenador de la 'Albiceleste'.