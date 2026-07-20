La redención de Ferran Torres: mentalidad de tiburón para superar los baches psicológicos

"Por mucho que me insultes, que me critiques, que me pongas a parir, nunca me voy a rendir. Confío mucho en mí, no me rindo nunca". Era 2013 y Ferran Torres no sabía todo lo que le esperaba. Eso sí, empezaba a crearse una coraza, una armadura, para protegerse del mundo. De lo externo y de lo interno, de lo que le llevaría a tocar fondo hasta levantarse para llegar a lo más alto. Hasta darle el segundo Mundial a España con un gol histórico en el minuto 106 ante Argentina.

En Nueva Jersey, Ferran Torres encontró su redención. Los malos momentos, los baches en el camino, quedaron atrás, como un recuerdo, mientras la estrella se iba cosiendo a la zamarra española. La excepcionalidad de Ferran Torres empezó el mismo día en que nació: el 29 de febrero de 2000. Su hermana Arantxa, seis años mayor que él, se fue convirtiendo en su apoyo a medida que iba creciendo, sobre todo a partir de los cinco años, cuando sus padres se separaron. Todo sucedió a la vez que el pequeño Ferran ingresaba en la residencia de la escuela del Valencia en Paterna, a pocos kilómetros de su Foios natal. Fueron unos inicios incómodos, pero fue creciendo, apoyándose en el fútbol.

Pero el momento más oscuro llegó en 2023, cuando ya era delantero del Barça. Tras el Mundial de Qatar, cayó emocionalmente en un bucle que le iba mermando cada día. "Entré en un pozo sin fondo, no sabía cómo salir. Jamás me había derrumbado tanto", explicó poco tiempo después en un encuentro informal con la prensa en Barcelona. La terapia le ayudó a canalizar y entender lo que estaba atravesando, con diferentes sesiones semanales y mucho apoyo por parte de especialistas. La figura del psicólogo se convirtió en un pilar indispensable para él y que, aún a día de hoy, mantiene en su día a día.

Recuperarse le llevó un tiempo, pero poco a poco fue encontrando su paz. Su fe también se hizo más fuerte. Su determinación y disciplina le llevaron a reinventarse, a adoptar esa "mentalidad de tiburón", que ahora ya lleva por bandera y que le ha convertido en referente para muchos. "He sido una persona muy criticada, pero el destino está escrito y Dios le da las cosas al que más se las merece", dijo minutos después de marcar el único gol de la final, el que le dio el segundo Mundial a España.

De Fois a Nueva Jersey

Este Mundial marcará un antes y un después para Ferran Torres. En el MetLife Stadium estaban todos sus seres queridos, apoyándole desde la grada y abrazándole más tarde sobre el césped, cuando las familias se unieron a los festejos. Estaba Arantxa, así como sus padres, Fernando Torres, electricista de Foios conocido cariñosamente como 'Cucala', y María García, su madre, quien le regaló sus primeras botas de fútbol.

tv boy

Su lado más personal siempre ha ido ligado a su tierra. Vivió de manera muy cercana la Dana de octubre de 2024, una de las peores catástrofes naturales de la historia de España. Las lluvias extremas provocaron el desbordamiento de ríos y barrancos, causando graves inundaciones, especialmente en la provincia de Valencia. El desastre dejó 238 fallecidos y 2.641 heridos. Ferran se unió a las tareas de limpieza de los pueblos afectados, bajando desde Barcelona para ayudar a sus vecinos.

La historia que empezó a escribirse en Valencia sella su capítulo más importante, hasta el momento, en Nueva York. Después de años progresando por las categorías inferiores del Valencia, Ferran Torres pasó a formar parte del primer equipo en enero de 2018. Dos años más tarde, en 2020, lo fichó el Manchester City por 33,5 millones de euros. Ese mismo año debutó con la selección española, el 3 de septiembre, cuando fue titular ante Alemania en un partido de la Nations League.

En el mercado de invierno de 2022 se incorporó a las filas del Barça, donde ya acumula más de tres años. Siempre le ha rodeado mucho ruido. Criticas y juicios que, pese a llegarle y pesarle, no le han condicionado. La próxima temporada será la última de su contrato vigente con el club azulgrana y muchos equipos, ya antes del Mundial, se interesaron por él. El que ha pujado con más fuerza es el PSG y, tal y como contó El Periódico, las negociaciones tanto con el Barça como con los clubes que le pretenden empezarán una vez finalizado el Mundial.

Noticias relacionadas

Sin duda, ahora lo hará con un valor de mercado mucho más alto, después de ser el hombre que selló el segundo Mundial para España con un gol que ya ha quedado escrito en la historia.