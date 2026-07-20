Polémica
¿Quién es Paredes, el internacional argentino señalado por desatar el enfrentamiento con Gavi y Eric Garcia en la final del Mundial?
Celebración del Mundial de España, hoy en directo
La celebración del Mundial de España quedó empañada por un altercado ocurrido con el pitido final. En cuanto el árbitro Slavko Vincic decretó el final del partido en el MetLife Stadium, la tensión acumulada durante los 90 minutos desembocó en un enfrentamiento que inició Leandro Paredes.
El internacional argentino fue el principal protagonista del incidente. El argentino se encaró con Eric Garcia y, posteriormente, Gavi decidió intervenir para defender a su compañero. En ese momento, el centrocampista español terminó en el suelo tras una acción en la que también participó Almada, mientras Paredes continuó increpándole cuando trataba de incorporarse. Una de las imágenes más curiosas de la tangana es que Lamine Yamal aparece rezando a tan solo unos metros de ellos.
La situación obligó a la rápida intervención de varios futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos de ambas selecciones, que consiguieron separar a los implicados y evitar que la trifulca pasara a mayores. El episodio puso el broche más amargo a un partido que ya había estado marcado por la intensidad, los continuos roces y la elevada tensión competitiva.
La prensa internacional ha castigado la actuación de Argentina al final del encuentro. La violenta reacción centró parte de los comentarios en las redes sociales chinas, donde la etiqueta "La selección argentina no acepta que ha perdido la final" acumulaba en Weibo 85 millones de visualizaciones y casi 20.000 comentarios hasta la tarde local del lunes, colocándose como el segundo tema más popular de la plataforma, similar a X, bloqueada en el país asiático.
El analista Wang Bin, citado por la prensa local, sostuvo que la albiceleste "perdió el partido y también las formas", citando sus 25 faltas en la final, las 14 tarjetas amarillas acumuladas durante el torneo y un total de 107 infracciones. Wang puso igualmente el foco en el enfrentamiento entre Leandro Paredes y Gavi tras el pitido final.
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