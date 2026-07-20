¿Qué dice la prensa argentina del partido? Rendidos a España y agradecidos a una generación albiceleste dorada

El fútbol mundial se deshace en elogios hacia la historia cosechada por la selección española ayer por la noche en el MetLife Stadium, en una exhibición coral de la Roja ante la selección argentina. Ante tal superioridad física y colectiva del juego español, la prensa del país sudamericano se ha rendido para alabar a la ya dos veces campeona del mundo. No ha habido espacio en las columnas argentinas para la queja arbitral ni el azar, pues admiten que España fue futbolísticamente superior, dominó el balón y dejó a Argentina sin opciones de rematar hasta bien entrado el tiempo extra de la prórroga. Las cabeceras han elogiado la grandeza en la derrota del combinado nacional al no quitarse la medalla de plata y luchasen "hechos jirones" en el aspecto físico.

El diario ' Clarín ' destacó de forma contundente la superioridad de la Selección Española desde el primer minuto. Asimismo, subrayó el "sueño imposible" que intentaron sostener las once paradas del Dibu Martínez y el lateral Tagliafico, al que puntuaron con un 8 por su marcaje a Lamine Yamal, ante un rival que monopolizó el balón y diluyó la propuesta albiceleste. Sin embargo, la gran noticia de su portada gira en torno al seleccionador, Lionel Scaloni: "Después de las lágrimas, ¿Scaloni anunció el final de su ciclo?: 'Es justo que se pueda cambiar'". Destacan el gesto de su entrenador felicitando y abrazando a Luis de la Fuente (quien fue su profesor en el curso de entrenadores), a pesar de plantear un posicionamiento ultradefensivo: Se sabe que es más difícil ser un buen perdedor que un buen ganador, y ahí también Scaloni evidenció ser una persona con todas las letras. El técnico pujatense fue tan digno en Nueva Jersey como lo había sido en Qatar". También mencionaron el peaje físico que pagó Argentina, con múltiples lesionados durante el encuentro.

El 1x1 de Argentina vs España por la final del Mundial 2026: Dibu Martínez y Tagliafico sostuvieron un sueño imposible ante un equipo superior / Clarín | Diego Provenzano

Por otro lado, con un toque más analítico y emotivo, 'La Nación' titula: "La selección consiguió lo más difícil: el afecto y el reconocimiento de la gente ya sin ser campeón". Para este diario, perder con la frente alta y no quitarse la medalla de plata del cuello en el podio agranda el legado del equipo. Sobre el juego desplegado por la selección europea, son muy explícitos en las estadísticas: "La Argentina no pateó al arco en los 90 minutos. El dato es concluyente y por demás gráfico de lo que fue el desarrollo", además de describir el juego español como una "cadencia para el pase y la asociación" que terminó desgastando mental y físicamente a los jugadores rivales.

La épica del lamento y la nostalgia

Fiel a su estilo más literario y pasional, 'Página 12' se centra en el vacío que deja la derrota y el final de una era dorada: "Gracias Scaloneta: quedan las alegrías, los recuerdos y ahora los lamentos"."Fue bueno mientras duró. Y duró bastante, cinco años y nueve días de hegemonía total desde el Maracanazo de 2021. Si tenía que terminar de alguna manera, qué mejor que en la final de un Mundial. Gracias Scaloneta por tanto", escriben sus páginas, y elogió que España "llevó a su máxima expresión el arte de defenderse a través del control de la pelota y la presión en campo rival". Eso sí, el cronista lanzó un dardo hacia el planteamiento táctico con el clásico humor argentino.

Por un lado, ironiza con el encierro defensivo de Argentina preguntándose si el verse acorralado en su área no habrá sido en realidad "un manifiesto contra el desvergonzado fútbol sin defensas de Francia e Inglaterra" en su partido del sábado. Con todo, cierran su artículo agradeciendo los cinco años y nueve días de "hegemonía total" desde la Copa América de 2021 y concluye que, tras saborear tantas alegrías toca volver a "esto que muchos denominan lo más importante de lo menos importante" y convivir, por un tiempo, con los lamentos y el sufrimiento del subcampeonato.

Uno de las publicaciones deportivas insignia como es 'Olé' pidió "aplaudir igual" a una Scaloneta que hizo de la resiliencia su arma y cayó con orgullo ante una España que "jugó mejor, la dominó y terminó siendo un justo campeón". La crónica encumbró al Dibu Martínez como la gran figura argentina por sostener al equipo en "terapia intensiva" ante el abrumador control de una Selección Española que desactivó a Messi. Con la zaga lesionada y la roja a Enzo, el diario sentenció con dolor el gol de Ferran Torres y el tiro final fallido de Simeone, deseando que esta entrega no haya sido el "último tango" de Leo.

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El sitio web de la cadena televisiva 'Tyc Sports' optó por un enfoque analítico sustentado en la frialdad de la estadística para explicar el desenlace en Nueva Jersey. Bajo el título "Los números que explican la derrota ante España", el portal desmenuzó cómo el dominio táctico de la Roja asfixió por completo el circuito de juego de la albiceleste. El medio enfatizó los datos más contundentes del desarrollo táctico: el monopolio de la posesión por parte de los pupilos dirigidos Luis de la Fuente, la nula efectividad ofensiva de Argentina —que cerró el encuentro sin lograr un solo remate directo entre los tres palos del arco defendido por Unai Simón— y cómo el desgaste físico se tradujo en una alarmante imprecisión en los pases, factores numéricos que terminaron por justificar el título español más allá de la resistencia heroica.