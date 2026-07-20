Muere el exfutbolista Kevin Keegan, carismática estrella del fútbol inglés que ganó dos veces el Balón de Oro

El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro, ha fallecido a los 75 años a causa de un cáncer, según anunció este lunes su familia.

"Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75", escribieron sus allegados en un comunicado en el que explicaron que había estado "luchando" contra el cáncer que se le había diagnosticado a principios de este mismo año y que había estado rodeado de su mujer y sus hijas en sus últimos instantes.

Kevin Keegan, en su etapa como seleccionador de Inglaterra / Pascal George / EFE

Keegan fue una de las figuras más carismáticas e influyentes del fútbol inglés, con una trayectoria polifacética que lo llevó de ser una superestrella en el campo a un entrenador de élite.

Aunque algunos tal vez lo recuerden principalmente por su desafortunada etapa como seleccionador de Inglaterra, con justicia será más recordado como un jugador de talla mundial en el Liverpool y el Hamburgo, capitán de la selección inglesa y figura destacada en el Southampton y el Newcastle United, club del que llegó a ser, posiblemente, el personaje más querido de su historia.

Kevin Keegan, en su etapa como entrenador del Newcastle. / GLYN KIRK / AFP

Keegan revitalizó al Newcastle como jugador y posteriormente embarcó a la afición del club en una aventura apasionante como entrenador: primero devolvió al equipo a la máxima categoría y luego conformó un conjunto tremendamente vistoso que luchó por los títulos más importantes, aunque finalmente se quedara a las puertas de la gloria.

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Keegan poseía un talento extraordinario y transmitía una personalidad optimista que lo convirtieron en una figura muy querida.