Marc Márquez fue el primer campeonísimo que mostró su fe ciega en España

Si algo tuvo esta selección, la España del profesor Luis de la Fuente, maestro de Lionel Scaloni, el seleccionador de Argentina, la España de Rodri, Pedri, Ferran, Olmo, Lamine Yamal, Unai Simón, Cubarsi y todos, todos los demás, es que creó escuela, generó confianza, ilusión y, sobre todo, provocó una fe ciega o, no, no, perfectamente sensata y lógica, alrededor suyo.

Y la generó, no solo en el propio vestuario, en la propia concentración, en los antes, durante y después de los partidos, sino en aquellos que habían ganado (casi) tanto como ellos. En sus compañeros de profesión, en los deportistas de élite españoles, en los Iniesta, Pedrito, Navas, Ramos, Puyol y Casillas, en ese melenudo Carlitos Alcaraz, que se presentó en New Jersey, con su prodigiosa muñeca derecha protegida, ese Rafa Nadal, que vistió su academia de rojo y amarillo y lució, él, ‘hombre Nike’, la camiseta blanca de Adidas de la selección.

Àlex Márquez con la camiseta de Gavi y Marc, con la roja. / INSTAGRAM DE ÀLEX MÁRQUEZ

Pero si hubo alguien, algunos, que se mojaron mucho antes de que el mundo entero, enterito, se enganchase, quedáse maravillado del fútbol de España, esos fueron los hermanos Márquez Alentá. Y lo cuento, no porque lo viviese en vivo y en directo, porque sé la pasión que le han puesto a los últimos grandes premios cuando el mundo entero, el mundo periodístico y el ‘paddock’ de MotoGP, les pedían un pronóstico sobre cómo iría el Mundial y quien saldría campeón.

Los periodistas italianos, ausentes de esta Copa del Mundo, todos muy, muy, futbolero (¿quién no es futbolero?), ya antes de que España se enfrentase a Bélgica, antes de que España le diese un repaso a Francia y, poco antes de la final, ya quisieron saber qué opinaban ellos, tan catalanes, de que España, con ocho futbolistas del Barça, pudiesen ganar el Mundial.

“Claro que sigo el Mundial, ¿como no voy a seguir el Mundial? Ahí estamos, apoyando a España. Estamos en cuartos de final y, a partir de ahora, todo el mundo es muy bueno, pero nosotros seguimos siendo los mejores. No pasa nada, somos españoles ¿a qué quieres que te gane?" Marc Márquez — Nueve veces campeón del mundo de motociclismo

Y tanto Marc como Àlex, que vivieron la final con las camisetas de España puestas, uno de blanco y otro de rojo, respondían siempre, siempre, con el convencimiento, con la seguridad que lo hacían, en esas mismas semanas, el resto de deportistas ganadores, campeones en lo suyo.

Hasta que, en la rueda de prensa del Gran Premio de Alemania, celebrada, el pasado 9 de julio, en Sachsenring, en el jardín de Marc, justo antes del duelo ante Bélgica, la organización del Mundial de MotoGP preguntó a los protagonistas de aquella conferencia de prensa su pronóstico sobre el Mundial y el nueve veces campeón del mundo, no solo acertó la final, Argentina-España, sino que acertó el campeón, la selección española.

Y, con el desparpajo y simpatía que le caracteriza, el mayor de los Márquez, al igual que el ‘Pistolas’, su hermano bicampeón y subcampeón del mundo de MotoGP, siempre respondía con convencimiento asegurando con firmeza que España sería campeona.

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“Claro que sigo el Mundial, ¿cómo no voy a seguir el Mundial? Ahí estamos, apoyando a España”, señaló una y otra vez. Cuando entramos en el ‘mata mata’ y le seguíamos preguntando, ‘Il Cannibale’ continuaba firme en su discurso: “Estamos en cuartos de final y, a partir de ahora, todo el mundo es muy bueno, pero nosotros seguimos siendo los mejores. No pasa nada, somos españoles ¿a qué quieres que te gane?”, decía siempre como remate a su pronóstico, que se ha cumplido cien por cien.