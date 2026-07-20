Maldini se reúne con Guardiola en Barcelona para valorar su fichaje como seleccionador de Italia

El director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, y su asesor Leonardo se reunieron este fin de semana en Barcelona con Pep Guardiola para valorar la posibilidad de que el técnico catalán asuma el cargo de seleccionador de Italia, aunque la operación se presenta complicada.

Según adelantaron medios italianos, Maldini y Leonardo, que conforman la cúpula ejecutiva del nuevo organigrama federativo, mantuvieron un encuentro con Guardiola con el objetivo de conocer si existían opciones reales de convencer al ex del Manchester City, Bayern Múnich o Barcelona para dirigir a la 'Azzurra'.

Pep Guardiola, en el Empordà Golf, durante el torneo individual / LEGENDS TROPHY

La opción de Guardiola pierde fuerza después de que el técnico catalán expresara su intención de tomarse un descanso del fútbol tras su etapa en los banquillos y dedicar más tiempo a su familia, una información adelantada por Sky Sport Italia y recogida por los principales periódicos transalpinos.

La carrera por el puesto de seleccionador de Italia se mantiene abierta y tiene como principales candidatos a Andrea Pirlo y Roberto Mancini, aunque la FIGC no descarta otros nombres.

El presidente, Giovanni Malagò, que asumió el cargo hace un mes, confirmó que Maldini y Leonardo trabajan en la búsqueda del nuevo seleccionador.

Malagò encomendó a Maldini, mito del Milan, el reto de una reconstrucción tan necesaria como compleja, que, tras un periodo de reflexión y semanas de especulaciones en torno a la propuesta, terminó aceptando.

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Maldini, de 58 años, desarrollará un papel de coordinación del área técnica y asumirá además la presidencia del Club Italia, organismo que reúne y coordina la actividad de todas las selecciones nacionales, incluidas las juveniles.