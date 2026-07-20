La lluvia se mezcla con las lágrimas en una Argentina sin consuelo por la derrota ante España

"Fin de un sueño. Argentina resistió hasta donde pudo". El título del diario La Nación reflejó de manera elocuente el estado de ánimo de un país. La ilusión del bicampeonato mundial se disolvió en la fría noche invernal, entre la garúa y un frío que calaba los huesos. Así y todo, centenares de personas quisieron reunirse en el emblemático Obelisco, a un kilómetro de la sede presidencial, para reafirmar su condición de incondicionales de un equipo que llegó a la instancia final por cuarta vez en la historia de los mundiales: Uruguay 1930, Italia 1990, Brasil 2014 y esta noche Estados Unidos.

"Cada día te quiero más", gritaban en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Un coro sentido pero pequeño. Faltaron los bombos y los cláxones, la pirotecnia y la cerveza, los abrazos, los bailes y los saltos. El carnaval de la victoria se trasladó a España y millones de argentinos prefirieron quedarse en sus casas con el trago amargo en la garganta.

Ferran Torres remata en el gol que ha dado el título a España en la final del Mundial. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La tristeza no ocultó el crudo realismo: Argentina nunca pudo superar a su rival y solo un milagro habría podido quitarle de las manos la copa. Los medios de prensa reconocieron la superioridad de la Roja que convirtió al Dibu Martínez, el portero argentino, en el héroe de un conjunto en todo momento sobrepasado.

"Me duele en el alma, lo siento", dijo el entrenador, Lionel Scaloni, como si sus jugadores hubiera cometido una falta imperdonable. En sus palabras resonó una despedida. Una imagen resume las emociones que rodearon a la final. Messi rompió en llanto tras la entrega de medallas por el segundo puesto y mientras la tribuna le dedicaba canciones de aliento que se repitieron en los espacios públicos capitalinos donde se vio el partido en una pantalla gigante.

Esos mismos cantos se escucharon en las casas que reunieron amigos y familiares. Muchos pensaban salir a festejar. La mayoría no quiso traspasar la puerta. Se repitió hasta el cansancio una sentencia conocida para los amantes del fútbol: los segundos puestos no se celebran.

Felicitación de Milei

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió en X el ultraderechista Javier Milei. El presidente argentino había tenido un traspié político cuando días atrás censuró la actitud de los jugadores por exhibir una sábana pintada con una reivindicación de la soberanía de las islas Malvinas, en poder británico. "Hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando", le respondió Messi, con un inusual atrevimiento. Habló bajo, fiel a su estilo, no solo en defensa de ese gesto "malvinense" inesperado sino del tenor de la alegría del pasado miércoles.

Lionel Scaloni corrige a sus jugadores durante la final del Mundial. / Tom Weller/dpa / Europa Press

El júbilo, sin embargo, no pudo extenderse este domingo. El Gobierno iba a decretar fiesta nacional. Se había incluso propuesto cederle a los jugadores la sede del Ejecutivo para que hicieran de maestros de ceremonia de una fiesta interminable. El golpe de realidad obligó a modificar la agenda. Nadie sabía en lo noche triste si los jugadores viajarían a Buenos Aires.

Consejos de psicólogos

Y no todos los hinchas, cualquiera sea la edad, se encontraban en condiciones de asimilar lo ocurrido. "¿Cómo explicarles (a los niños) que, aun después de haber hecho un gran campeonato, no siempre alcanza para ganar? ¿Cómo ayudarlos a atravesar la frustración sin minimizar lo que sienten?", se preguntó La Nación. Los profesionales consultados sugerían no buscar frases de consuelo ni relativizar la derrota, sino acompañar las emociones.

La intensidad con la que muchos chicos viven una derrota de la selección tiene una explicación. Para la psicóloga Marisa Russomando el Mundial trasciende lo deportivo porque moviliza a todo el entorno. "Estamos todos de acuerdo en que queremos que nuestro equipo gane. Ese resultado se sobrevalora y la intensidad del grupo genera un aumento en la intensidad propia". La derrota también se experiementa de modo excesivo.

Las declaraciones de amor a los colores y el equipo se confundieron con los llantos, y los llantos con esas gotas amargas que cayeron del cielo. Con el correr de los minutos, las multitudes prefirieron el silencio. No solo porque promesa de "la cuarta (copa) " no se cumplió sino debido al hecho incontrastable de que en Estados Unidos se ha cerrado un ciclo enorme.

Leo Messi lamenta la derrota en la final del Mundial ante España. / WILL OLIVER / EFE

Scaloni fue claro: "Cumpliré mi contrato y después veré. Siento la necesidad de pensar. No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto, a lo mejor habrá que verlo. Le agradezco al presidente (de la Federación) por la oportunidad, por haberme dado el lugar. Este lugar es maravilloso, maravilloso, un lugar soñado, que en mi vida pensamos con el cuerpo técnico que íbamos a estar. Para seguir, se necesitan un montón de cosas: volver a formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar".

Pero el dolor es más hondo en lo que respecta al ídolo mayor. Messi en los hechos se despide del seleccionado. Podrá haber un partido homenaje en Buenos Aires. Será la despedida de un largo ciclo de alegrías. En esta fría noche se ha iniciado el duelo nacional. Una vida sin Messi.