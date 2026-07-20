"Fútbol 1 - Delincuentes 0": la prensa internacional alaba a España y reprocha la dureza de Argentina

Hay unanimidad en la prensa internacional, también la de Argentina, para reconocer a España como la justa vencedora del torneo. La Roja vuelve a ser campeona del mundo 16 años después con un gol de Ferran Torres en la prórroga de un partido marcado por la superioridad de los españoles.

El triunfo del conjunto de Luis de la Fuente acapara las portadas de todos los periódicos y, en muchos de ellos, los periodistas se deshacen en halagos hacía una selección que dejó a la Argentina de Leo Messi sin la oportunidad de revalidar el título.

Los medios argentinos reconocen la superioridad de España

Empezando por los medios del país sudamericano, tanto el 'Diario Olé', como 'Clarín', coinciden en que España es la merecida campeona de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque también resaltan que los argentinos lo dieron todo sobre el campo. 'La Nación' cuenta que la albiceleste resistió hasta donde pudo contra una selección española que dominó totalmente el partido.

Portada del diario 'Olé' de hoy. / Diario Olé

Fútbol 1 - Delincuentes 0

La prensa inglesa es la más contundente, 'The Telegraph' empieza su crónica con una frase que no deja indiferente a nadie, "Fútbol 1 - Delincuentes 0". Y es que el combinado argentino mostró su parte más oscura, especialmente con las acciones de Enzo Fernández, Leonardo Paredes y Nicolás Otamendi, tanto durante como después del partido. Estos episodios antideportivos también fueron recogidos por el 'Daily Mail': "La final del Mundial se torna violenta tras el pitido final cuando los jugadores de España y Argentina se enfrentan en escenas lamentables". Otros como 'The Sun' aseguran que nadie llora por Argentina.

Portada del 'The Sun' de hoy. / The Sun

L'Équipe corona a España

En la prestigiosa BBC también hubo consenso con el campeón durante la retransmisión del partido. "Es bueno para el fútbol que haya ganado España", es una de las reflexiones que más repitieron los comentaristas. Incluso señalaron que "habría sido una injusticia" que la victoria cayera del lado argentino tras ver como se desarrolló el encuentro.

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En Francia, 'L'Équipe' corona a la selección española como "los nuevos reyes" del fútbol mundial. Mientras que en Italia, 'La Gazzetta dello Sport' opta por un titular más informativo: "Gol de Torres en el 106, España campeona del mundo!". En ambos periódicos, se resalta no solo la superioridad del equipo de Luis de la Fuente durante la final, sino también su solidez a lo largo de todo el torneo.