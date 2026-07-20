Barcelona se tiñe de rojo: la afición estalla en el Fórum con la segunda estrella de España

Las puertas del Parc del Fórum de Barcelona se han abierto para recibir a los miles de aficionados que esperan con ansias el pitido inicial de la final del Mundial de 2026. Poco a poco, el recinto se va tiñendo rojo y amarillo, con los asistentes ondenado las banderas y portando con orgullo la camiseta de La Roja.

“Estoy muy emocionada, con muchas ganas de que se repita el logro de 2010 y que consigamos la segunda estrella”, explica Andrea, que ha venido desde Igualada (Anoia, Barcelona), para poder vivir la el partido con sus amigos.

Y es que esta final recuerda mucho a la de 2010, cuando el futbolista Andrés Iniesta marcó el gol decisivo que le otorgó a España el primer mundial de su historia.

16 años atrás

“Me trae recuerdos de cuando era pequeña y vimos la final en familia en el sofá de casa, tenía ocho años. Siento que vuelve la ilusión de cuando éramos niños y vivíamos la emoción de ese final”, cuenta Andrea.

Ahora, 16 años más tarde y en un mes de julio como en aquel entonces, el distrito de Sant Martí ha instalado una pantalla gigante para seguir el partido, que se juega en el MetLife Stadium de Nueva York.

Sin embargo, los aficionados de la selección española no son los únicos presentes; su rival directo, Argentina ha atraído a decenas de aficionados cuyos colores albicelestes se entrelazan con los de La Roja. La convivencia entre ambos está marcada por las bromas y los pronósticos, aunque la rivalidad deportiva se hace evidente en cada cántico y en cada predicción sobre el desenlace del partido.

“Argentina va a ganar, y Messi se va a llevar su último mundial”, defiende Alfredo de 50 años. Lleva quince años viviendo en Barcelona, donde trabaja como camarero, pero asegura que hoy "su corazón está con Argentina".

Aficionados de la selección española siguen la final del Mundial 2026, que disputan España y Argentina, en la pantalla gigante situada en la Plataforma Marina del Fòrum. Barcelona. 19/07/2026. Deportes. AUTOR: Marc Asensio / Marc Asensio / EPC

Aficionados, vecinos y turistas

Algunos llevan horas esperando para asegurarse un buen sitio. "Hemos venido pronto porque queríamos apoyar a nuestro país desde el principio. Ver la final rodeados de tanta gente es casi como estar en el estadio", explica Isabella, argentina de 34 años, que ha acudido con su pareja y sus dos hijos.

Para amenizar y calmar los nervios de la ansiada final, el recinto del Parc del Fórum de Barcelona ha preparado unos juegos interactivos, por lo que los asistentes comienzan a arremolinarse alrededor de la pantalla. “¿Quién marcó el gol decisivo que le dio la victoria a España en el mundial de 2010?” A lo que los asistentes han gritado el nombre de Andrés Iniesta.

Gente de todo el mundo ha acudido a este acontecimiento histórico: según la Guardia Urbana, 30.000 aficionados, vecinos y turistas están siguiendo la final en la pantalla gigante habilitada por el ayuntamiento de Barcelona.

Desde Birmingham en Inglaterra, Joseph y Nancy confiesan que tras tres días de turismo por Barcelona, han decidido acercarse al Fórum para ver la final del Mundial. Asimismo, Hassan y sus amigos paquistaníes cuentan que llevan 7 años en España, y que es un día de mucha alegría y emoción para todos.

Aficionados de la selección española siguen la final del Mundial 2026, que disputan España y Argentina, en la pantalla gigante situada en la Plataforma Marina del Fòrum. Barcelona. 19/07/2026. Deportes. AUTOR: Marc Asensio / Marc Asensio / EPC

Comienza el partido

A tan solo 40 minutos del inicio del partido, los nervios ya están a flor de piel, y las banderas de ambos países se alzan con energía entre el público. “Por Diego, por la última de Leo cantamos nosotros” gritan los argentinos mientras los españoles contestan tocando las bocinas.

Tras el himno estadounidense, interpretado en directo por Jennifer Hudson y la actuación de “Desiré”, himno oficial de la Fifa para la final, el árbitro da comienzo al partido a las 21.00h de la noche, y el Parc del Fórum de Barcelona se llena de gritos, aplausos y vítores para animar a sus respectivos equipos.

La emoción se palpa en el ambiente en el recinto tras los primeros cinco minutos del partido y el chute a puerta de Lamine, la primera oportunidad de España para meter gol. Los seguidores albicelestes animan al portero mientras los de La Roja se lamentan.

Tras una primera parte de inquietud y un 0 a 0 que lleva a ambos equipos al descanso, la tensión comienza a ser más evidente a falta de la última mitad del partido. “No hay que perder la fe a pesar de que el árbitro no pite las faltas que comete Argentina”, explica indignado Marc.

Aficionados de la selección española siguen la final del Mundial 2026, que disputan España y Argentina, en la pantalla gigante situada en la Plataforma Marina del Fòrum. Barcelona. 19/07/2026. Deportes. AUTOR: Marc Asensio / Marc Asensio / EPC

Una merecida victoria

Las caras del público cambian cuando el árbitro anuncia que el partido se va a la prórroga. El silencio reina en el recinto de Sant Martí por la tensión acumulada hasta que el delantero Ferran Torres marca el gol decisivo que le da a España la segunda victoria de la historia en un mundial.

La plaza se llena de chillidos y exclamaciones hasta el final de partido, cuando el 1-0 corona el marcador y La Roja se corona como campeona.

"Es uno de los días más felices de mi vida, no me puedo creer esto", celebra Jordi.

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Los gritos de “campeones” y “viva España” son los más escuchados en un ambiente de jolgorio y alegría, una felicidad que será recordada de por vida por los fans del fútbol y los españoles.