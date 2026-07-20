España no gana, explica el fútbol al resto

España lleva explicando el fútbol los últimos 20 años a pesar de Leo Messi, quien no ha necesitado que nadie se lo contase para hacerlo suyo. Por eso era una final tan apasionante y por eso España le dijo al mundo que su juego es el que lleva desde 2008 limando cada recoveco del fútbol mundial y que en su mapa son inabordables. Argentina solo disparó cuando ya estaba muerta bajo el yugo de una selección española gigantesca en el dominio, haciendo el campo una pendiente ridícula en la que el gol se resistía porque donde flojea España es en una área que el Dibu amenazaba en hacer suya. Hasta que Ferran Torres dijo que sería su noche. El de Valencia llegaba sin controlar la pelota ni acertar en ningún apoyo y no necesitó que nada de esto sucediese porque lo que mejor se le da es disparar sin pensar. En esa catalizó toda una vida que ya es suya para siempre.

La soledad de Messi

A Messi le faltaba saber que los suyos era quienes no devolvían pases y no los que se regodeaban en paredes y controles. Al lado de Giuliano, Nahuel, Nico o De Paul, Leo aparecía poquísimo porque nadie hablaba su lengua. Mientras, delante de él veía a Rodri, Olmo, Pedri y Lamine pasársela sin cesar, en una imagen muy cruel para un Messi que llevaba toda su vida jugando ahí, a ese fútbol. Se veía extraño al Dios del fútbol sin conectar con nadie, aunque cada toque suyo fuese una caricia al alma. Messi estuvo a punto de atentar contra la lógica que nos decía que España debía golear.

Leo Messi, tras la final. / TIMOTHY A. CLARY / AFP

Estados Unidos es el país de la pose y la 'performance', del ruido por encima del diálogo. Es por eso que la final del Mundial empezó mucho antes, con unos precios absurdos que apuntalaban la sensación de imposibilidad, de un deporte imposible, seguidos por bailes, canciones y gritos mientras los protagonistas, los jugadores, pedían el paso. Por eso no es de extrañar que lo realmente relevante, el césped, estuviese tan desatendido. ¿Es que nadie pensó en los jugadores? El césped lloraba mientras Ronaldo y Ronaldinho salían con Madonna en un claro reflejo de lo que ha sido este Mundial. Un culto a todos los excesos que cada vez alejan más el juego del aficionado.

Rodri es el mejor

A Rodrigo Hernández Cascante le dieron el césped seco y lastrado y sonrió. Devoró el escenario de una Copa del Mundo con la convicción aguda de quién no solo es el mejor, sino que sabe que el resto lo saben. Comandó, con silencio, cada intervención hasta deshuesar a Argentina, La Nuestra, una que Scaloni ha construido desde el pase, el movimiento y la camaradería. Ante Rodri, titán del pase y el control, la albiceleste quedó huérfana porque eso es Rodrigo, un compendio de todo lo que el centrocampista español ha construido. Es la prueba viva del dominio técnico sobre el resto. Su Mundial le eleva allí donde reposan Xavi e Iniesta. Su final, mientras pudo, sometió a Argentina hasta que no se reconoció.

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Rodri levanta la copa de de campeones del mundo. / FRANCK FIFE / AFP

De la Fuente se meterá en el olimpo de los dioses casi sin pretenderlo. El tipo acierta en cada paso y decisión, como si todo lo hubiese visto antes. Volvió a ser un cambio suyo (Ferran) quién le dio la razón, fue Pedri quien terminó de anestesiar a Argentina y Merino quien amenazó el área que estaba vacía. Scaloni tiró de cambios cueveros y Lautaro, uno de sus goleadores, ni pisó el verde, mientras que el riojano acertó en todo. Eurocopa, Nations League y un Mundial que a nivel de dominio está por encima del de 2010, que tenía a la mejor generación de la historia. España vive ya en un capítulo histórico al que nadie más aspira, porque nadie explica el fútbol como quién lo ha jugado de esta manera en una final de Mundial.