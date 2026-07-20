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España gana el Mundial 2026, en directo: llegada de los jugadores, celebración, reacciones y última hora de la victoria de la selección

Ferran conduce a España al delirio de su segundo Mundial frente a la Argentina de Messi

España, campeona del Mundial 2026

España, campeona del Mundial 2026 / RTVE

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Laia Bonals

Sergio R. Viñas

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España conquistó el Mundial en la final contra Argentina celebrada este domingo, en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos), gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. En menos de 24 horas estará en casa celebrándolo y recibiendo el homenaje de instituciones y afición.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la victoria de la selección española en el Mundial 2026

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