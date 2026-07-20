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Mundial 2026
España gana el Mundial 2026, en directo: llegada de los jugadores, celebración, reacciones y última hora de la victoria de la selección
Ferran conduce a España al delirio de su segundo Mundial frente a la Argentina de Messi
España conquistó el Mundial en la final contra Argentina celebrada este domingo, en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos), gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. En menos de 24 horas estará en casa celebrándolo y recibiendo el homenaje de instituciones y afición.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la victoria de la selección española en el Mundial 2026
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¡Hasta aquí! A celebrarlo, a disfrutarlo. España es campeona del mundo masculina por segunda vez en su historia. Nos vemos a la próxima.
¡Muchas gracias por acompañarnos!
Baja toda la familia real al escenario.
Uno a uno, los jugadores van levantando el trofeo. Ya son campeones del mundo.
BIEN ARRIBAAAAAA RODRIIIIII
¡AL CIELO DE NUEVA JERSEY! ¡AL CIELO DEL MUNDO! ¡ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDOOOO!
Ya tiene el oro colgado en el cuello Rodri. Es el momento de la copa.
Sube Lamine Yamal, que sube con la caaaaalmaaaa. Le pone la medalla Donald Trump y se abraza después con el Rey Felipe.
¡SUBE ESPAÑA!
Uno por uno van subiendo los jugadores de la selección española. Les va poniendo la medalla Donald Trump e Infantino.
Argentina se cuelga la plata
Llora Leo Messi. El final de su carrera y lo sabe el mejor jugador de todos los tiempos. En lágrimas el astro argentino mientras la selección se cuelga la plata. Toda la afición animando y ovacionándole.
Luis de la Fuente: " Siento orgullo de haberles acompañado en este trayecto"
Luis de la Fuente:
"Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo fieles a la idea, haciéndola mejor, dando ejemplo de grupo y familia. Son grandes futbolistas con un talento excepcional. Siento orgullo de haberles acompañado en este trayecto"
"Estoy muy emocionado. Me decían 'míster hemos ganaso todo'. Es una generación de futbolistas que son un ejemplo para los jóvenes y el deporte nacional"
"El partido se tenía que haber decantado antes, pero las intervenciones de Dibu lo han impedido. Es la final de un campeonato del mundo e incluso con 10 tienes que sufrir, pero estamos preparados para todo"
Laia Bonals
Galadón para Pau Cubarsí
Recibe Pau Cubarsí el trofeo como mejor jugador joven del torneo. Aquí ya lo sabíamos y esta es su historia.
Más de 6.200 kilómetros separan Estanyol (Girona) de Nueva Jersey. Del lugar donde Pau Cubarsí nació al que puede encumbrarlo como campeón del mundo. Entre ambos puntos también median 19 años de vivencias y sueños, sacrificios y retos. Cubarsí, aquel niño que dio el salto al Vilablareix con 11 años, se ha convertido apenas ocho años después en uno de los jugadores más determinantes para Luis de la Fuente.
Pau Cubarsí, de un pueblo de 200 habitantes y una carpintería familiar a deslumbrar en el Mundial
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