España gana el Mundial 2026, en directo: llegada de los jugadores, celebración, reacciones y última hora de la victoria de la selección

Luis de la Fuente: " Siento orgullo de haberles acompañado en este trayecto"

Luis de la Fuente:

"Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo fieles a la idea, haciéndola mejor, dando ejemplo de grupo y familia. Son grandes futbolistas con un talento excepcional. Siento orgullo de haberles acompañado en este trayecto"

"Estoy muy emocionado. Me decían 'míster hemos ganaso todo'. Es una generación de futbolistas que son un ejemplo para los jóvenes y el deporte nacional"

"El partido se tenía que haber decantado antes, pero las intervenciones de Dibu lo han impedido. Es la final de un campeonato del mundo e incluso con 10 tienes que sufrir, pero estamos preparados para todo"