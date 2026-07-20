En Directo
MUNDIAL 2026
España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid
La celebración del triunfo en el Mundial será este lunes, de 18:00 a 23:00 horas en Cibeles y su entorno y las previsiones es que se acerque más de 60.000 personas a celebrar la victoria con la selección español
La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, será recibida este lunes por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.
Sigue aquí en directo todos los actos de celebración de la victoria de España en el Mundial.
El Mundial intensifica el racismo e islamofobia en redes, sobre todo hacia Lamine Yamal
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detectado una "presencia significativa" de mensajes racistas e islamófobos en redes sociales durante el Mundial de fútbol, especialmente hacia el jugador de España Lamine Yamal.
El observatorio ha destacado el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal -de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna- con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, según ha informado el ministerio este lunes en un comunicado.
El último informe del OBERAXE recoge más de 40.000 contenidos de odio detectados en redes en junio y apunta al ámbito deportivo como el segundo detonante más frecuente, con un 16 % de los contenidos monitorizados, después de la inseguridad ciudadana, que abarca el 69 %.
Google se tiñe de rojigualda, con el escudo de la RFEF y las dos estrellas
El buscador de la plataforma Google amaneció este lunes con su logo teñido de 'rojigualda', el escudo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las dos estrellas, tras la consecución de la segunda Copa del Mundo de España al vencer (1-0) a Argentina este domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La empresa tecnológica estadounidense mostró su reconocimiento y apoyo a la selección española de Luis de la Fuente rellenando su logo con los colores de 'La Roja', el escudo de la RFEF con una estrella y apareciendo mediante una animación la segunda.
Además, si el usuario busca en Google la palabra 'España', le aparecerá con los colores del país una animación de fuegos artificiales, la bandera nacional y el mensaje de 'España: ganador de la Copa Mundial de Fútbol'.
- ¿Se suspende la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? Así está la situación
- España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026
- Pogacar se vuelve generoso y Vingegaard abandona el Tour por caída
- Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial que provoca escalofríos en Argentina
- Encuestas de la final del Mundial 2026: así están las apuestas sobre quién ganará entre España y Argentina
- Joan Capdevila reclama a Trump que le permita entrar en Estados Unidos para asistir a la final del Mundial
- No solo con Lamine Yamal: Messi también se fotografió con otros internacionales del Barça cuando eran niños
- El día en que Olmo se hizo una foto con Messi a regañadientes