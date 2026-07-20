España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

El Mundial intensifica el racismo e islamofobia en redes, sobre todo hacia Lamine Yamal

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detectado una "presencia significativa" de mensajes racistas e islamófobos en redes sociales durante el Mundial de fútbol, especialmente hacia el jugador de España Lamine Yamal.

El observatorio ha destacado el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal -de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna- con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, según ha informado el ministerio este lunes en un comunicado.

El último informe del OBERAXE recoge más de 40.000 contenidos de odio detectados en redes en junio y apunta al ámbito deportivo como el segundo detonante más frecuente, con un 16 % de los contenidos monitorizados, después de la inseguridad ciudadana, que abarca el 69 %.