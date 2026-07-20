Mundial 2026
¿Qué regaló la FIFA a los jugadores de la selección española por ser campeones?
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Con la victoria por 1 a 0 ante Argentina, la selección española levantó el trofeo del Mundial por segunda vez en su historia. Los 26 jugadores que conforman el plantel fueron premiados con la medalla de oro que guardarán como recuerdo inolvidable, pero este no será el único detalle que se llevarán a casa.
Como ya se fue comentando durante estos últimos días, cada uno de los campeones se llevó como obsequio un anillo personalizado. Este detalle tiene su origen en las ligas estadounidenses de la NBA y la NFL, en las que los campeones de cada temporada reciben un anillo de campeón, además del trofeo para la franquicia ganadora.
Esta iniciativa de la FIFA es un intento más de asemejar en el fútbol tradiciones del deporte norteamericano. El mismo Gianni Infantino, presidente de la federación, entregó los anillos a los jugadores de la selección española en el vestuario. Un anillo con detalles personalizados según cada jugador, elementos identificativos de la Roja y el trofeo de la Copa del Mundo.
Y hablando del trofeo, Infantino también entregó una réplica en miniatura de la copa a cada uno de los campeones del torneo. La estatuilla de la Copa Mundial es otro de los premios que la FIFA regaló a los integrantes de la selección durante la celebración del título.
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