ADN Barça en ocho jugadores de la España campeona del mundo

El Barça vuelve a hacer historia en el fútbol mundial. Ocho futbolistas azulgranas se han proclamado campeones del mundo con la selección española tras la conquista del Mundial 2026, reafirmando el peso de la entidad catalana como gran referente del fútbol español e internacional.

Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal forman un grupo de campeones que representa el presente y el futuro del Barça. La mayoría de ellos son producto del talento formado en La Masia o consolidado en el club, un reflejo del exitoso modelo deportivo azulgrana.

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Con este éxito, el Barcelona vuelve a situarse en el centro del panorama futbolístico mundial y celebra un nuevo hito histórico, con ocho de sus jugadores levantando el trofeo más prestigioso del fútbol de selecciones vistiendo la camiseta de España, una imagen que refuerza el protagonismo del club en la élite internacional.