15 años, dos Mundiales y dos fotos que resumen el cambio de la Familia Real

Quince años separan las imágenes de la Familia Real española celebrando los dos títulos mundiales de la selección. Basta comparar ambas fotografías para comprobar el apso del tiempo y, con él, la evolución de la institución, con el creciente protagonismo de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En la instantánea del Mundial de Sudáfrica 2010, los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, acaparaban la atención. A su lado aparecían Leonor y Sofía, con apenas cuatro y tres años, viviendo la celebración como dos niñas que acompañaban a sus padres en uno de los días más felices del deporte español.

Iker casillas muestra la copa a las infantas Leonor y Sofía. / DAVID CASTRO

La fotografía tomada tras la conquista del Mundial de 2026 reproduce una escena similar, pero refleja una realidad muy distinta. Felipe VI ya es rey y sus hijas, convertidas en dos jóvenes adultas, ocupan un lugar mucho más destacado. La princesa Leonor, heredera al trono, proyecta una imagen plenamente institucional, mientras que la infanta Sofía también ha ganado presencia y naturalidad en los actos públicos.

El contraste va más allá del evidente cambio físico. Las dos imágenes muestran cómo han evolucionado los roles dentro de la Familia Real. Si en 2010 el foco recaía sobre los entonces Príncipes de Asturias, quince años después son Leonor y Sofía quienes acaparan buena parte de la atención y simbolizan el futuro de la Corona.

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Dos fotografías unidas por dos de los mayores éxitos de la historia del fútbol español que, además de inmortalizar sendas celebraciones, se han convertido en el mejor reflejo del paso del tiempo y de la transformación de la Familia Real.