La ronda francesa
Vingegaard pasa un control antidopaje a las 2 de la madrugada y Pogacar a las 5 de la mañana
Los dos primeros clasificados de la general estaban durmiendo cuando fueron despertados y no ha trascendido que ningún otro ciclista haya sido analizado en ese horario.
Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard fueron sometidos de madrugada a sendos controles antidopaje, en un horario inhabitual para este tipo de análisis pero que están permitidos por la legislación correspondiente. Vingegaard fue el primero en ser despertado, alrededor de las 2 de la mañana, mientras que a Pogacar lo dejaron dormir un poco más al recibir la visita a las 5 de la mañana.
El ciclista danés explicó que creía que se trataba de un error, de alguien que se había equivocado de habitación, cuando se despertó por los golpes en la habitación de su hotel. Pogacar admitió que apenas durmió cuatro horas porque se acostó tarde y a partir del control antidopaje ya no pudo conciliar el sueño.
No ha trascendido que ningún otro participante del Tour, aparte de los dos primeros clasificados de la general, fueran sometidos a análisis a esa hora tan inhabitual, en una circunstancia que no se había dado en los últimos años en la ronda francesa.
Método tradicional
Los controles antidopaje por sorpresa suelen ser el método más efectivo para descubrir tradicionalmente el uso de sustancias prohibidas. “Según las reglas está permitido, aunque lo primero que pensé es que no tenían derecho. Pude conciliar el sueño, aunque he dormido muy mal el resto de la oche”, admitió Vingegaard en la salida de la 15ª etapa.
Pogacar también prefirió tirar de ironía antes de partir. “Realmente he tenido una mañana muy larga porque después de la visita de las 5 de la mañana ya no pude volver a dormir”.
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