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Suspenden a una entrenadora de la WNBA por llamar "especie protegida" a una jugadora

De acuerdo a medios locales, la expresión se utiliza en Australia para referirse a deportistas que reciben un trato de favor por parte de los árbitros

Sandy Brondello, entrenador de baloncestoq

Sandy Brondello, entrenador de baloncestoq / 'X'

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EFE

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Sandy Brondello, la entrenadora de las Toronto Tempo de la WNBA, fue sancionada este sábado con un partido de suspensión por llamar "especie protegida" a la jugadora Angel Reese, de las Atlanta Dream, durante un partido el viernes.

"La WNBA espera que todos los entrenadores y miembros del personal de los equipos mantengan los más altos estándares de profesionalidad y respeto que son fundamentales para nuestra liga", dijo en un comunicado la liga.

Brondello, que también es la seleccionadora de Australia, llamó a Reese "especie protegida" tras una falta sobre la jugadora afroamericana en la derrota de las Tempo por 92-111, unas palabras que generaron un gran revuelo.

Tras el incidente, Reese publicó en la red social X el mensaje "¿A alguien le sorprende?", citando la cuenta de Brondello y acompañándolo de un emoji de payaso. Este sábado, Brondello se disculpó públicamente con Reese con un mensaje en redes sociales: "Angel, lo siento. Anoche, en la emoción del momento, utilicé una expresión que no debería haber utilizado y asumo toda la responsabilidad por ello".

"Mi frustración era con el arbitraje, pero mis palabras pusieron injustamente el foco en ti. También entiendo que mis palabras tuvieron un impacto mayor del que pretendía, especialmente entre las mujeres negras de nuestra liga, y lo siento profundamente", añadió.

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De acuerdo a medios locales, la expresión "especie protegida" se ha utilizado en Australia para referirse a deportistas que reciben un trato de favor por parte de los árbitros. Brondello cumplirá el partido de sanción, en el que también está suspendida de salario, este próximo martes en el duelo entre las Tempo y las Las Vegas Aces.

Fuente: Sport

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