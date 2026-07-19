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Ni pulpos ni tortugas: el libro infantil que predijo la final del Mundial y que convierte a España en campeona del mundo

En la obra de la argentina Yamile Saied Méndez, Lamine Yamal y Marc Cucurella figuran como los protagonistas de la selección española frente a una única estrella en Argentina, Leo Messi

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El libro infantil que predijo la final del Mundial y que convierte a España en campeona del mundo

El libro infantil que predijo la final del Mundial y que convierte a España en campeona del mundo / Redes sociales

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A pocas horas para la final del Mundial entre España y Argentina, dos naciones que viven por y para el fútbol, cualquier mínimo detalle o superstición incita a la afición a creer. Tortugas, jirafas, hipopótamos, cabras, perdices e incluso perros han convertido una sencilla elección de comida en todo un fenómeno viral. Y ahora, un libro podría alentar la ilusión de una victoria del conjunto de Luis de la Fuente.

El mismo día que Argentina se clasificó para la final del Mundial, una española encontró en Estados Unidos 'The World's Game'. Un libro publicado en junio de este mismo año y que tiene como protagonistas a los jugadores de Argentina y España, que este domingo (a las 21 horas) se enfrentarán para decidir al campeón del mundo.

En la obra de la argentina Yamile Saied Méndez, Lamine Yamal y Marc Cucurella figuran como los protagonistas de la selección española frente a una única estrella en Argentina, Leo Messi, que acapara este domingo todos los focos. Según ilustra el libro, Messi adelanta a Argentina en el minuto 15 en un partido sufrido para España que acaba remontando Ferran Torres en el minuto 88, dando el Mundial a la selección española.

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Aunque se trata de una simple ficción, la coincidencia ha disparado las reacciones en redes sociales, donde muchos aficionados ya la consideran un nuevo "presagio" de cara a la gran final. En un deporte tan dado a la supersticción como el fútbol, cualquier señal sirve para alimentar la esperanza. Ahora solo queda comprobar si la imaginación de Yamile Saied Méndez termina convirtiéndose, por unas horas, en una inesperada premonición y si el desenlace sobre el césped acaba siguiendo el mismo guion que el de las páginas del libro.

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