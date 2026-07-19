Pau Cubarsí, de un pueblo de 200 habitantes y una carpintería familiar a deslumbrar en el Mundial

Más de 6.200 kilómetros separan Estanyol (Girona) de Nueva Jersey. Del lugar donde Pau Cubarsí nació al que puede encumbrarlo como campeón del mundo. Entre ambos puntos también median 19 años de vivencias y sueños, sacrificios y retos. Cubarsí, aquel niño que dio el salto al Vilablareix con 11 años, se ha convertido apenas ocho años después en uno de los jugadores más determinantes para Luis de la Fuente.

Estanyol es uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce por su nombre, donde las distancias se recorren andando y el tiempo parece avanzar más despacio que en cualquier ciudad. Un puñado de calles, casas de piedra y campos rodean el lugar en el que empezó a forjarse el carácter de uno de los centrales con más futuro del fútbol español.

Estanyol, pueblo donde nacio Pau Cubarsi. / Zowy Voeten / EPC

La parroquia de Estanyol da la bienvenida a todo aquel que se acerca a esta pequeña localidad de menos de 200 habitantes. En la misma plaza se encuentran el único restaurante del pueblo y la Fusteria Cubarsí, propiedad de la familia del joven central, fundada por su bisabuelo, y donde de pequeño ayudaba a su padre. El calor asfixiante de julio obliga a los pocos vecinos a resguardarse en sus casas. Las calles vacías conservan el recuerdo de aquellos primeros toques de balón de Pau Cubarsí. "Conozco a los padres porque son vecinos", cuenta Albert Calpena, propietario del ArEst Estanyol, el único restaurante del pueblo. "El niño enseguida se fue al Vilablareix y ya no lo vimos mucho más. Y luego, al poco, al Barça, así que muy bien. Lo voy siguiendo, pese a que no me gusta el fútbol. Por él hago el esfuerzo. Estoy muy contento por él", añade.

Estanyol, pueblo donde nacio Pau Cubarsi / Zowy Voeten / EPC

Calmado y tranquilo, nunca fue un niño especialmente extrovertido ni de llamar la atención. Siempre tuvo ese punto de pausa que aún mantiene y que le hace parecer mayor de los 19 años que tiene. La misma serenidad que ha demostrado ahora ante delanteros de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé o Romelu Lukaku, y la que ya mostraba cuando ayudaba a su padre en la carpintería familiar. El único negocio del pueblo, junto al bar.

En una localidad tan pequeña, muchas actividades obligaban a desplazarse a municipios cercanos, como ir al colegio o apuntarse a un equipo de fútbol. Así fue como, con 11 años, ingresó en la cantera del Vilablareix, a apenas diez minutos en coche de su pueblo natal. Sus padres, Robert, carpintero, y Gloria, fueron quienes lo apuntaron al fútbol cuando era un niño. Corría 2011 cuando Cubarsí empezó a vestir la camiseta amarilla y azul y enseguida comenzó a destacar. Siempre decía que quería jugar en el Barça y que sus ídolos eran Lionel Messi y Neymar. Ahora, uno de ellos será su rival en la final del Mundial.

Vilablareix, pueblo donde jugaba Pau Cubarsi. / Zowy Voeten / EPC

En Vilablareix no tardaron en darse cuenta de que había algo diferente. Jugaba con una naturalidad impropia de su edad, entendía el juego antes que muchos de sus compañeros y destacaba por conducir el balón con la cabeza levantada, mirando hacia delante y no a la pelota. El interés del Girona llegó primero, pero el Barça reaccionó rápidamente. Cubarsí ya vestía la camiseta azulgrana con solo 11 años.

Pasaron los años —tampoco muchos— mientras Cubarsí iba escalando categorías en La Masia. Esa generación, de la que también forman parte Lamine Yamal y Marc Bernal, es la que ahora impulsa tanto al FC Barcelona como a la selección española. Junto a la veteranía del vestuario y al talento de futbolistas como Pedri o Dani Olmo, España afronta este domingo la gran final del Mundial.

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Más de 6.200 kilómetros separan Estanyol de Nueva Jersey. Sobre el mapa parecen dos mundos distintos. Para Pau Cubarsí, sin embargo, han sido apenas ocho años de un viaje vertiginoso que comenzó entre las tranquilas calles de un pueblo de menos de 200 habitantes y que ahora puede culminar levantando el trofeo más importante del fútbol mundial.