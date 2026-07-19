El neozelandés Ryan Fox conquista el Open Británico en el último putt

Cameron Young realizó una última jornada espectacular. Escaló posiciones y se colocó líder casi todo el día al entregar una tarjeta de seis golpes por debajo, para un total de -9. Aguardó horas en la casa de campo por si se materializaba su victoria en el Open Británico a la vista de la pájara general de los líderes.

Solo resistió uno, el neozelandés Ryan Fox, de 39 años, que selló un -2 que le dio la victoria final. Necesitó un último golpe atinado, un putt de unos tres metros en el hoyo 18 que significó el birdie que subió el -10 y evitaba el play off. Para él el último major de la temporada, el primero de su carrera.

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De Jon Rahm, poco que contar. O nada positivo. Tuvo una última jornada muy pobre, con +4, alejado de cualquier opción a nada. No fue, de hecho, ni el mejor español de la clasificación final. Acabó empatado con Eugenio Chacarra y José Luis Ballester, a la par con el campo.