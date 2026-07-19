GOLF
El neozelandés Ryan Fox conquista el Open Británico en el último putt
El jugador de 39 años embocó un birdie en el hoyo 18 que deshizo el empate con Cameron Young y consigue el primer 'major' de su carrera
Cameron Young realizó una última jornada espectacular. Escaló posiciones y se colocó líder casi todo el día al entregar una tarjeta de seis golpes por debajo, para un total de -9. Aguardó horas en la casa de campo por si se materializaba su victoria en el Open Británico a la vista de la pájara general de los líderes.
Solo resistió uno, el neozelandés Ryan Fox, de 39 años, que selló un -2 que le dio la victoria final. Necesitó un último golpe atinado, un putt de unos tres metros en el hoyo 18 que significó el birdie que subió el -10 y evitaba el play off. Para él el último major de la temporada, el primero de su carrera.
De Jon Rahm, poco que contar. O nada positivo. Tuvo una última jornada muy pobre, con +4, alejado de cualquier opción a nada. No fue, de hecho, ni el mejor español de la clasificación final. Acabó empatado con Eugenio Chacarra y José Luis Ballester, a la par con el campo.
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