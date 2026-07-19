Andrés Iniesta y Carlos Alcaraz enseñando la copa, la primera sorpresa de la final del Mundial entre España y Argentina

La selección española sueña con alzarse con su segundo Mundial ante la Argentina de Leo Messi, en la primera final a lo 'yankee' que alberga el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey que ha contado con estrellas como Tom Cruise y Robbie Williams en la ceremonia de clausura.

Antes del pitido inicial y los himnos, Tom Cruise dio un discurso en el que alabó el fútbol por "cómo une a la gente" porque "hace que extraños se conviertan en aficionados".

El evento ha comenzado con la actriz y cantante Jennifer Hudson, una de las pocas artistas galardonadas con los cuatro grandes premios del entretenimiento estadounidense (Emmy, Grammy, Óscar y Tony), cantando el himno de Estados Unidos y con una actuación de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes han entonado 'Desire'.

Una de los primeras sorpresas de esta final del Mundial ha sido la aparición de Andrés Iniesta y Carlos Alzaraz enseñando la copa, junto a Mario Kempes y la modelo Jung Ho-yeon. El héroe del Mundial de 2010 ha adquirido más protagonismo al coger la copa y enseñarla al público.

Otra de los detalles destacados del inicio de la ceremonia ha sido la presencia de la reconocida cantante Maria Becerra para interpretar el himno argentino.

El tenor estadounidense Christopher Macchio interpretó 'America the Beautiful' sobre una enorme lona desplegada por todo el césped con isignias de Nueva York como el puente de Brookyn, el Empire State Building o la estatua de la libertad.

La ceremonia también incluyó un desfile sobre el césped con las banderas de las selecciones que participaron en el Mundial, la presentación del trofeo de la Copa del Mundo y la salida oficial de Argentina y España al terreno de juego. También hubo coreografías, un espectáculo de luces y pirotecnias que hicieron rugir al estadio antes del pitido inicial.

El primer 'show' en el descanso de una final del Mundial

En el descanso del partido está previsto un espectáculo musical de media hora al estilo de la Super Bowl estadounidense, con actuaciones de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

Noticias relacionadas

Chris Martin, líder de Coldplay, apareció brevemente antes del partido para presentarlo: "Por primera vez tendremos un espectáculo de medio tiempo, vamos a cantar todos junto, como colectivo".