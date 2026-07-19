La final del Mundial se convierte en la Super Bowl con una fiesta con Madonna, BTS o Shakira y la aparición estelar de Ronaldo y Ronaldinho

Por primera vez en la historia de los mundiales, Estados Unidos ha logrado imponer su estilo americano en la final de la Copa del Mundo, tranformándola en una Super Bowl. Con un descanso más largo de lo recomendado por la IFAB, el organismo encargado de de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, la media parte entre España y Argentina se ha transformado en un 'Halftime Show' en el que el espectáculo prevalece casi por encima del fútbol.

Treinta y nueve días después del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la final ha cumplido con lo prometido y se ha convertido en el mayor espectáculo jamás visto en un Mundial. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, ha orquestrado un descanso inédito que ha entremezclado estilos y artistas tan diversos distintos Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, la Filarmónica de Nueva York o la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Madonna ha abierto el espectáculo con 'Music', subida encima un coche que han pilotado Ronaldo y Ronaldinho. El director Gustavo Dudamel ha dirigido la orquestra, en la que han aparecido personajes de Barrio Sésamo, antes de la irrupción de BTS -todos ellos con una vestimenta que recuerda al fúbtol americano- que han interpretado su icónica 'Dynamite'.

Justin Bieber, acompañado de su guitarra, ha convertido la fiesta en una balada con su 'EVERYTHING HALLELUJAH'. Una pequeña calma que ha duraod poco al aparecer en pantalla Shakira, quien ha irrumpido con sus icónicos movimientos de cadera para entonar la canción del Mundial, 'DAI DAI' junto a Burna Boy. Esta final no ha querido perder la oportunidad de rendir homenaje a Pelé.

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Chris Martin ha sido el encargado de cerrar el espectáculo con fuegos artificiales. Sin embargo, Estados Unidos no ha sucumbido a las presiones por el largo descanso y los 17 minutos que prometió se han convertido en 27, casi el doble a lo estipulado.