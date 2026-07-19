España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026

La final de las finales. España y Argentina se enfrentan este domingo en Nueva York (21.00 h.) en busca del título mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó esta semana pasada que el presidente de EEUU Donald Trump participará junto a él en la entrega del trofeo, asegurando que ambos serán los encargados de dar la Copa del Mundo.

Quien no acudirá a ver el partido es el presidente argentino, Javier Milei. Sí que estarán en el palco de honor el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los Reyes de España.

Noticias relacionadas

Media parte

La final se espera con gran expectación, y las celebraciones y preparativos para seguirla en pantalla grande en distintos puntos de España se multiplican a horas del partido, que además incluirá por primera vez una media parte musical con un concierto inédito que reunirá a los mejores cantantes del momento, desde Shakira hasta Coldplay y Robbie Williams pasando por la banda de K-pop BTS, que están en medio de una gira de presentación de su último album, Arirang.