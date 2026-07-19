Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BadalonaElecciones generalesLamine YamalQuevedoÁrbitro final MundialIncendio ZaragozaBarcelonaArgentinaMatt Damon
instagramlinkedin

En Directo

Mundial 2026

España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026

La selección española busca su segundo título mundial frente a la Albiceleste comandada por Leo Messi

La final del Mundial se juega en el salón de casa: el conflicto de intereses de las parejas hispanoargentinas

España y Argentina, finalistas de la Copa del Mundo.

España y Argentina, finalistas de la Copa del Mundo. / EL PERIÓDICO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laia Bonals

Sergio R. Viñas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La final de las finales. España y Argentina se enfrentan este domingo en Nueva York (21.00 h.) en busca del título mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó esta semana pasada que el presidente de EEUU Donald Trump participará junto a él en la entrega del trofeo, asegurando que ambos serán los encargados de dar la Copa del Mundo.

Quien no acudirá a ver el partido es el presidente argentino, Javier Milei. Sí que estarán en el palco de honor el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los Reyes de España.

Noticias relacionadas

Media parte

La final se espera con gran expectación, y las celebraciones y preparativos para seguirla en pantalla grande en distintos puntos de España se multiplican a horas del partido, que además incluirá por primera vez una media parte musical con un concierto inédito que reunirá a los mejores cantantes del momento, desde Shakira hasta Coldplay y Robbie Williams pasando por la banda de K-pop BTS, que están en medio de una gira de presentación de su último album, Arirang.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se suspende la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? Así está la situación
  2. El mundo se pone en pie ante España: la prensa internacional eleva a la Roja a gran favorita al título
  3. España se mete en la final del Mundial aplastando a Francia con su fútbol 'sapiens
  4. Argentina deshonra a la Inglaterra de Tuchel y se enfrentará a España en la final del Mundial
  5. El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
  6. Las superestrellas de Francia se frustran ante España: 'Están rotos
  7. Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial que provoca escalofríos en Argentina
  8. Somos el mejor equipo del mundo y vamos a jugar el partido más importante de nuestras vidas

De la Fuente: "Yo firmaría llegar todos los años a una final de Mundial y perderla"

De la Fuente: "Yo firmaría llegar todos los años a una final de Mundial y perderla"

El aviso de Lara Ferreiro, psicóloga, sobre Lamine Yamal: "Detrás del éxito pueden aparecer ansiedad y una dependencia extrema de la validación externa"

El aviso de Lara Ferreiro, psicóloga, sobre Lamine Yamal: "Detrás del éxito pueden aparecer ansiedad y una dependencia extrema de la validación externa"

¿Pogacar correrá la Vuelta?

¿Pogacar correrá la Vuelta?

No importa quién sea campeón, La Masia ya ha conquistado el Mundial

No importa quién sea campeón, La Masia ya ha conquistado el Mundial

España, del Mundial de 2010 a la final de 2026: 16 años reconstruyendo "el mejor equipo del mundo"

España, del Mundial de 2010 a la final de 2026: 16 años reconstruyendo "el mejor equipo del mundo"

España, del Mundial de 2010 a la final de 2026: 16 años reconstruyendo "el mejor equipo del mundo"

España, del Mundial de 2010 a la final de 2026: 16 años reconstruyendo "el mejor equipo del mundo"

España, del Mundial de 2010 a la final de 2026: 16 años reconstruyendo "el mejor equipo del mundo"

José Viñas, referente mundial en longevidad: "La forma en la que envejecemos empieza mucho antes de lo que creemos"

José Viñas, referente mundial en longevidad: "La forma en la que envejecemos empieza mucho antes de lo que creemos"