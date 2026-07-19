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Mundial 2026
España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026
La selección española busca su segundo título mundial frente a la Albiceleste comandada por Leo Messi
La final del Mundial se juega en el salón de casa: el conflicto de intereses de las parejas hispanoargentinas
La final de las finales. España y Argentina se enfrentan este domingo en Nueva York (21.00 h.) en busca del título mundial.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó esta semana pasada que el presidente de EEUU Donald Trump participará junto a él en la entrega del trofeo, asegurando que ambos serán los encargados de dar la Copa del Mundo.
Quien no acudirá a ver el partido es el presidente argentino, Javier Milei. Sí que estarán en el palco de honor el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los Reyes de España.
Media parte
La final se espera con gran expectación, y las celebraciones y preparativos para seguirla en pantalla grande en distintos puntos de España se multiplican a horas del partido, que además incluirá por primera vez una media parte musical con un concierto inédito que reunirá a los mejores cantantes del momento, desde Shakira hasta Coldplay y Robbie Williams pasando por la banda de K-pop BTS, que están en medio de una gira de presentación de su último album, Arirang.
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Inglaterra gana el bronce del Mundial a Francia en un partido muy loco
Siempre se dice que el partido por el tercer y cuarto puesto de un Mundial es aquel que nadie quiere jugar pero igual a partir de ahora habrá que decir que es el partido que el espectador siempre quiere ver. Menuda locura de goles, cuántos vaivenes, qué forma de transformar ceños fruncidos en sonrisas de satisfacción. Ganó Inglaterra a Francia en el partido con más tantos de esta edición (4-6). Bukayo Saka marcó un hat trick para los ingleses. Kylian Mbappé anotó dos para superar a Leo Messi y adentrarse en la historia. Y Jude Bellingham cerró la tarde de Miami con una obra de arte.
Fermín de la Calle
16 años reconstruyendo "el mejor equipo del mundo"
Dieciséis años han pasado desde que Iker Casillas levantó la copa de campeones del mundo en Johannesburgo. Más de tres lustros en los que el fútbol español ha probado fórmulas nuevas, se ha sumido en el caos y ha dudado si mantener la posesión o replegarse y atacar los espacios. ¿Qué ha pasado en este tiempo?
Lea aquí el reportaje interactivo de nuestro experto Fermín de la Calle.
Sergio R. Viñas
La España más global y diversa persigue el segundo Mundial de su historia
Un chico de Don Benito (Pedro Porro) que se formó en las canteras del Rayo y el Girona antes de ganarse la vida en el Sporting de Portugal para triunfar ahora en el Tottenham amagó con pasarle el balón al hijo de un marroquí y una ecuatoguineana (Lamine Yamal) nacido en Esplugues de Llobregat y criado en Rocafonda. Finalmente, dibujó una pared con un muchacho de Terrassa (Dani Olmo) que con 16 años se marchó a Zagreb y pasó por Leipzig antes de volver a casa y marcó el gol que certificó la clasificación de España para la final del Mundial que disputará esta noche (21.00 horas) frente a Argentina en Nueva York.
En esa jugada, la del segundo tanto en la semifinal contra Francia, está todo. Más allá de lo estrictamente futbolístico, el celebrado gol de Pedro Porro esboza un genuino resumen de la España que es, de la España que somos. Una selección mestiza y diversa, con jugadores llegados de todos los rincones del país (o hasta de fuera de él) que han perseguido el éxito por vericuetos heterodoxos e inexplorados y que han puesto su talento y su esfuerzo al servicio del colectivo. Una España global que persigue la gloria en los Estados Unidos de Donald Trump.
Rocafonda sueña con el Mundial para Lamine Yamal: "Es un héroe para los niños y un orgullo para todo el barrio"
En Rocafonda, pese al calor, el fútbol se juega en cada rincón. Pero estos días todas las conversaciones giran alrededor de un solo nombre: Lamine Yamal. A pocas horas de la final del Mundial que España disputará este domingo ante Argentina, el barrio de Mataró donde creció el joven futbolista vive con gran expectación la cita. En el corazón de Rocafonda, donde se alza el mural dedicado al delantero del FC Barcelona, junto al campo municipal en el que decenas de niños siguen dando patadas al balón bajo el sol del verano, los vecinos comparten una misma ilusión: ver al chico que salió de sus calles levantar la Copa del Mundo.
El alcalde de Mataró, David Bote, asegura que la ciudad vive este momento con una mezcla de "orgullo y agradecimiento". Orgullo porque Lamine "es un referente permanente para Mataró" y agradecimiento porque, pese a la fama mundial, "no olvida de dónde viene". El gesto de lucir hace unos días una diadema con el nombre de Rocafonda fue, según el alcalde, "una muestra muy positiva". "Es una luz, un faro que sigue marcando un camino y que no se olvida de los suyos", resume.
Sentado en un banco del barrio, Lioua no esconde la emoción y comparte la opinión del edil. "Es un orgullo ver a un paisano mío jugando con la selección y ahora con opciones de ganar un Mundial", explica. Para él, Lamine "es el mejor jugador del momento" y, pese a las críticas que recibe, "siempre responde sobre el campo". Pero, sobre todo, destaca lo que representa para los más pequeños. "Ahora mismo es un héroe para todos los niños y un orgullo para todos los los marroquíes", afirma. Confía plenamente en la victoria de España y solo le pide una cosa al extremo azulgrana: "Que siga viniendo al barrio cuando pueda, porque da mucha alegría a los niños".
El Mundial impulsa el fenómeno fan y los romances ficticios entre jugadores: de Haaland y Bellingham a Pedri y Ferran Torres
La tensión previa a la final entre España y Argentina y las polémicas arbitrales no son el único motor de conversación en las redes sociales durante el tramo final del Mundial. Más allá de lo que sucede em el césped, y en paralelo a la competición, miles de aficionados de todo el mundo alimentan el fenómeno viral de emparejar de forma ficticia a compañeros y rivales de las distintas selecciones. A partir de gestos de complicidad, abrazos o celebraciones compartidas, los usuarios editan vídeos para redes sociales y escriben historias sobre romances imaginarios protagonizados por los futbolistas.
Uno de los emparejamientos con más popularidad entre los aficionados tomó forma en la víspera del encuentro entre Noruega e Inglaterra en cuartos de final, en el que Jude Bellingham y Erling Haaland mostraron su complicidad como excompañeros del Borrusia Dortmund. Su pasado como compañeros de vestuario y la amistad entre ambos propició una cascada de publicaciones que imaginaban un romance ficticio, algunas de las cuales cuentan con cerca de 5 millones de visualizaciones.
Los jugadores de la selección española también han despertado el interés de los creadores de este tipo de contenido. La amistad entre Ferran Torres y Pedri, compañeros en el Barça y en La Roja, ha captado la atención de usuarios en redes sociales. Su rival en la final mundialista, el conjunto albiceleste, también forma parte de estas ficciones, con Julián Álvarez y Enzo Fernández como otros de los protagonistas más recurrentes.
Guillem Sánchez
Los argentinos en Barcelona se conjuran en el 'banderazo' previo a la final: "En esta ciudad me siento como en casa"
Ya hace semanas que las camisetas albicelestes tratan de competir con las de la selección española por las calles de Barcelona. Sin embargo, durante la víspera de la final, la numerosa comunidad argentina de la ciudad ha convertido playas, bares y plazas en el escenario de la conjura previa al gran partido.
A última hora de la tarde, los aficionados se reúnen en la playa del Bogatell para celebrar el tradicional "banderazo". "Esta hinchada loca deja todo por la copa; la que tiene a Messi y Maradona", suena a ritmo de cumbia por las calles de la ciudad.
"Nosotros, antes, hemos paseado por la ciudad y hemos ido a tomar algo para ir pensando en lo que se viene mañana", explica Ezequiel Seibel, un joven de Santa Fe, en conversación con este diario. "Después, buscaremos un bar para ver el Francia-Inglaterra, el partido de los perdedores, y veremos cómo se da la noche", añade. Llegó a Barcelona en enero. Antes vivía en Praga, pero se mudó por el trabajo (una empresa de videojuegos) y también por la cercanía cultural que encontró en la capital catalana: "Aquí me costó poco encontrar gente y enseguida me sentí como en casa".
Abel Gilbert
Scaloni, el mito menos esperado: clases como alumno de De la Fuente y el reto de superar a Bilardo
La historia de los mundiales obtenidos por Argentina es también la de los entrenadores que condujeron a esos seleccionados y la huella dejada en el fútbol de un país que por estas horas sueña con un balón que entra en la portería de Unai Simón. César Luis Menotti y Carlos Bilardo dividieron las opiniones con una intensidad que las nuevas generaciones desconocen. Se era "Menottista" o "Bilardista". Esa línea divisoria se fue borrando con los éxitos de Carlos Bianchi con Boca Júniors, y Marcelo Bielsa y José Pekerman, estos últimos al frente del combinado nacional. Pero ha sido Lionel Scaloni, el entrenador más inesperado, quien ha obligado a ordenar de nuevo las jerarquías y preferencias. Lo hizo tras llegar de puntillas y a partir de sus logros, entre ellos la posibilidad de ser bicampeón del mundo.
Scaloni no era un completo desconocido, nunca lo fue, pero nadie lo imaginaba al frente de un proyecto que ya tiene los mismos méritos de Bilardo al llegar a dos finales, y el domingo puede superarlo. Su carrera como jugador comenzó en Newell´s Old Boys, nada menos que el club que acogió a Leo Messi en su infancia, y donde Diego Maradona hizo su escala en 1994, después de Sevilla. La vida los ubicó a los tres en el mismo espacio y tiempo, sin que tuvieran contacto. Ese cruce ahora adquiere otro sentido.
Scaloni pasó a Estudiantes de la Plata en 1995, pero rápidamente se fue a La Coruña. Para entonces, el lateral se convirtió en parte del elenco estable de juveniles que, de la mano de Pékerman, y tras ganar en 1997 el Mundial juvenil sub-20 en Malasia, pasaron al equipo mayor. Scaloni jamás tuvo el lustre de Román Riquelme, Pablo Aimar, Walter Samuel o Esteban Cambiasso. Pero siempre encontró un lugar en el proyecto de Pékerman, y así fue parte de la selección mayor que disputó el Mundial en Alemania en 2006. La presencia de Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano, Maximiliano Rodríguez, Javier Saviola, sumada a la novedad de Messi, convertía a Scaloni en un personaje nombre secundario aunque nunca prescindible.
Guillem Costa
Furor por obtener una camiseta de 'la roja' en Barcelona
A sólo un día de la final del Mundial que enfrenta a España con Argentina, la afición barcelonesa de la selección española está volcada en tratar de comprar camisetas de la Selección. Sin embargo, el furor comercial desatado en los últimos días, tras el triunfo de España en semifinales ante Francia, ha convertido dicha compra en una difícil misión. Lee aquí la crónica del ambiente en distintas tiendas del centro de la capital catalana.
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20260718/colas-furor-existencias-camiseta-seleccion-espanola-roja-futbol-barcelona-132584825
Abel Gilbert
Scaloni, el mito inesperado: clases como alumno de De la Fuente y el reto de superar a Bilardo
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, puede convertirse mañana en el entrenador más laureado en el plano mundialista de la historia de Argentina. Con un estilo discreto y sin hacer ruido, el exfutbolista del Deportivo de La Coruña ya ha empatado a Bilardo en finales mundialistas (dos) y puede convertirse este domingo, si Argentina gana a España, en el único con dos títulos.
Nadal desea suerte a la selección
La leyenda española del tenis, Rafa Nadal, ha deseado suerte este sábado a la selección española de fútbol con un mensaje en la red social X (antigua Twitter) en que recuerda la "emoción" del título logrado en Sudáfrica en 2010 y donde adjunta imágenes de su relación con el fútbol, que define como una de sus "grandes pasiones".
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- Somos el mejor equipo del mundo y vamos a jugar el partido más importante de nuestras vidas