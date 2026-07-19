La escalada pone el broche a un intenso GRAVITEO

GRAVITEO, el festival de deportes urbanos organizado por Prensa Ibérica, Sport y El Periódico, puso el broche este domingo a tres días de competición y actividades con el Circuit de Barcelona-Catalunya como marco de excepción.

Ni el intenso sol, ni los 35 grados de temperatura pusieron freno a los riders, skaters y escaladores participantes ni al público que no faltó a la cita en el día con más afluencia del festival. Ataviados con gorras, gafas de sol y muchas botellas de agua y bebidas isotónicas animaron a los competidores cobijados por las diferentes zonas de sombra situadas en los diferentes escenarios.

Público siguiendo las semifinales de Boulder / JORDI COTRINA / PIM

Uno de los platos fuertes de la jornada fue la final de las Iberdrola Skate Series - SB Vert tanto en categoría masculina como en femenina, con grandes nombres sobre la pista. Primero fue turno para las chicas con las olímpicas Naia Laso y Julia Benedetti como grandes favoritas. Finalmente la victoria fue para la rider de Bermeo (72.20), la más joven de la delegación española en los pasados Juegos Olímpicos de Paris 2024. Benedetti, una de las representantes españolas en la cita de Tokio 2020, se subió al segundo escalón del podio con una puntuación total de 62.80. Nahia Castro (59.40) cerró el podio, con Naia Elorza y Noa Caler completando la final de la prueba en cuarto y quinta posición, respectivamente.

Naia Laso, durante la competición en GRAVITEO / Gorka Urresola Elvira

Si la primera final fue intensa, la segunda no lo fue menos y puso también en escena a muchos de los grandes nombres del panorama internacional, empezando por el dos veces olímpico Danny Leon, que acaparó gran parte de la atención y de los aplausos del público. Compartiendo pista estaba el estadounidense Jojo Jones, uno de los grandes de este deporte, que acabó imponiendo su ley en GRAVITEO. Con un 89.37 conseguido en su primera ronda, se hizo con la victoria, con Izei Villacorta, ganador en Málaga, en la segunda posición (76.83) y Danny, que acabó algo tocado tras una pequeña caída, en la tercera (66.80).

Podio de la prueba / JORDI COTRINA / PIM

El scooter toma la pista

Unos metros más allá, en el 'skate park' se batían los contendientes en la prueba del Campeonato de España de Scooter. En el cuadro femenino se impuso Paula Mendoza con una puntuación total de 103.10. Alicia Carrasquer se hizo con la segunda posición, con una puntuación total de 71.80 La tercera en liza en la final, Noemi Aragon Marmol, se lesionó durante el calentamiento y tras dos rondas se vio obligada retirarse con una puntuación final de 5.00.

Participante de la final de Roller / JORDI COTRINA / PIM

Lukitas Caballero se hizo con la victoria en la final masculina con una puntuación total de 161.37. Aarón Cobo fue segundo con 154.84, por delante de Israel García, tercera clasificado con 146.20.

Carmelo Paniagua, presidente de la Federación Española de Patinaje, hizo una valoración positiva del evento tras tres días de competición. "Estamos muy contentos por qué el sueño que teníamos de la creación de Graviteo se ha hecho realidad. El evento ha sido el ejemplo de cómo la innovación, el deporte y la colaboración institucional pueden dar lugar a un proyecto de primer nivel. El éxito de esta primera edición confirma que GRAVITEO ha llegado para convertirse en una referencia de los deportes urbanos en nuestro país", explicó a SPORT.

La gran final europea

La guinda del pastel llegó para el cierre de la jornada con la final de la prueba de Boulder del World Climbing Championship en categoría masculina y femenina. Primero fue turno para los chicos en medio de una gran expectación. El segundo bloque supuso un quebradero de cabeza para la mayoría de los participantes con una excepción, Maximillian Milne.

Milne celebra en el muro / Gorka Urresola Elvira

El británico fue el único en superar el bloque y con una puntuación final de 74.8 Milne conquistó el oro. La plata fue para el belga Hannes Van Duysen y el bronce para el francés Samuel Richard. El único español en liza en la final, Hugo Martín Álvarez, acabó en la séptima posición, penúltimo de los ocho finalistas.

Hugo Martín, durante la final / Gorka Urresola Elvira

La final femenina deparó también emociones fuertes. La francesa Oriane Bertone, con una puntuación de 84.3 se hizo con el oro, por delante de su compatriota Zélia Avezou, plata, y de la italiana Camila Moroni. La española Geila Macià no tuvo su mejor día frente al muro y finalizó en la última posición.

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Para Bernat Clarella, presidente de la Federadición Española de Deportes de Montaña y Escalada, GRAVITEO ha supuesto "un paso adelante importante, porque permite a nuestros escaladores jugar en casa, que siempre te hace dar un plus más y a nivel de federación supone internacionalizar la federación".