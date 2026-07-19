Dani Mérida conquista su primer título ATP

El español Dani Mérida frenó la reacción de su rival, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-2 al bosnio Damir Dzumhur y logró el primer título ATP de su carrera con la conquista del torneo de Umag, en Croacia.

El madrileño de 21 años se erigió en el tercer campeón más joven del torneo de Umag en esta década, solo por detrás de su compatriota Carlos Alcaraz, que lo logró con 18 años 2 meses en 2021, y del italiano Jannik Sinner, que lo hizo en 2022 con 20 años y 10 meses.

Por primera vez perdió un set en un partido de la competición el madrileño, que amarró la victoria y evitó una nueva decepción como la que sufrió meses atrás, en abril, cuando tuvo a tiro su primer trofeo, en el torneo de Bucarest, pero fue superado en la final por el argentino Mariano Navone.

El ímpetu del madrileño superó la experiencia del balcánico de 34 años, ahora situado en el puesto 108 del 'ranking' pero que llegó a ser el vigésimo tercero y que jugó su sexta final en busca de su quinto torneo ATP.

Dzumhur, que nunca ha ganado trofeo alguno en tierra, intentó el éxito ocho años y veintiocho días después de ganar en Antalya, en 2018, el último que consiguió.

El bosnio, que podría haberse convertido en el campeón de mayor edad en la historia del torneo de Umag, cuenta, además, con los títulos logrados en Moscú y San Petersburgo en 2017, cuando perdió la final en Winston Salem.

El balcánico no pudo completar la remontada que ejecutó en semifinales ante el eslovaco Alexander Molvan, aunque exigió a Mérida hasta el final.

Parecía tener encarrilado el choque el madrileño con 6-2 y 4-2 y sin perder su saque, pero su adversario reaccionó, consiguió los primeros quiebres del choque y terminó por ganar el set que parecía en la mano del español por 7-5.

El pulso duró los cuatro primeros juegos del tercer set, hasta el 2-2. Después Mérida recuperó el dominio y el sosiego y, mejor físicamente, rompió dos veces el servicio de Dzumhur, que nunca flaqueó.

Al final, selló la conquista de su primer título ATP después de dos horas y un minuto.

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Se convirtió Mérida en el octavo español en lograr el título en Umag, un torneo en el que han conseguido triunfar Carlos Moyá, en cinco ocasiones, Alberto Berasategui, Felix Mantilla, Fernando Verdasco, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo y Carlos Alcaraz.