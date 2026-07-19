Catalunya es el motor de España: nueve representantes entre los 26 finalistas

Nunca hubo una selección española más catalana que la actual. Ni siquiera la de Sudáfrica 2010, en la que tan enraizada estaba la hegemonía del Barça y del estilo de juego implementado por Johan Cruyff en La Masia. Pese a que Catalunya representa alrededor del 16% de la población de España, su cuota en la selección que busca esta noche su segundo Mundial se eleva hasta el 34,6%.

Infografía sobre el lugar de nacimiento de los jugadores de la selección de Catalunya

Nueve de los 26 convocados por Luis de la Fuente nacieron en Catalunya. Uno de ellos, Pau Cubarsí (Estanyol), lo hizo en la provincia de Girona y el resto son oriundos de Barcelona. En la capital nacieron Víctor Muñoz (Nou Barris) y David Raya (criado en Corbera de Llobregat); el Baix Llobregat fue la cuna de Eric Garcia (Martorell) y Lamine Yamal (Esplugues de Llobregat, criado en el barrio de Rocafonda en Mataró); el Maresme, la de Marc Cucurella (Alella); el Vallès Occidental aporta a Marc Pubill y Dani Olmo (Terrassa); y del Bages procede Joan Garcia (Sallent).

Tres catalanes más en el Mundial

Como curiosidad, en este Mundial ha habido otros tres catalanes. Ismael Saibari (Terrassa) y Ayoube Amaimouni (Vic) defendieron la camiseta de Marruecos, mientras que Roberto Martínez (Balaguer) ejerció de seleccionador de Portugal. Y otra curiosidad es que en la final habrá un jugador nacido en España defendiendo la camiseta de Argentina: Nico Paz (Santa Cruz de Tenerife).

Jugadores nacidos en Catalunya que juegan en la selección española de fútbol desde 2010

Volviendo a la selección española, la representación catalana de este Mundial es la mayor de toda la historia. El récord hasta ahora eran los siete futbolistas del Mundial 2010 (Valdés, Piqué, Puyol, Capdevila, Xavi, Busquets y Cesc). Dos décadas antes, España se presentó en Italia 1990 por primera y única vez en la historia sin ningún futbolista nacido en Catalunya. En la última edición, Qatar 2022, seis fueron los representantes: Raya, Eric García, Balde, Jordi Alba, Busquets y Dani Olmo.

El récord de Euskadi

Aunque la cifra de catalanes en este Mundial es muy abultada, no representa el récord histórico, ni en números absolutos ni en porcentaje. Ese hito sigue en manos del País Vasco, que en Italia 1934, el segundo Mundial de la historia y el primero en el que participó la selección española, tuvo 10 representantes entre los 22 convocados por el también vasco Amadeo García de Salazar. Es decir, prácticamente la mitad de la convocatoria era vasca. Porcentualmente, dado que antes había 22 convocados y ahora hay 26, parece una cifra inalcanzable.

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Infografía sobre el lugar de nacimiento de los jugadores de la selección

Tras Catalunya, Andalucía (Fabián, Gavi y Baena) y Euskadi (Simón, Zubimendi y Oyarzabal) son las comunidades más representadas en esta selección, con tres hombres cada una. Dos futbolistas aportan Canarias (Yeremy Pino y Pedri), Comunidad de Madrid (Llorente y Rodri), Comunidad Valenciana (Ferran y Grimaldo) y Navarra (Williams y Merino). Con un solo representante aparecen Extremadura (Pedro Porro), Galicia (Borja Iglesias), la Aquitania francesa (Laporte) y La Rioja, tierra del seleccionador Luis de la Fuente. En total son 10 comunidades y una región francesa representadas, contando al técnico.