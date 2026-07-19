Capdevila logra viajar a Estados Unidos y estará en la final del Mundial

Joan Capdevila podrá asistir finalmente a la final del Mundial entre España y Argentina después de que se haya resuelto el problema que le impedía entrar en Estados Unidos. El exfutbolista, campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, emprendió este domingo el viaje junto a Marcos Senna, que confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

En la imagen, tomada antes de embarcar, ambos exinternacionales aparecen sonrientes y preparados para desplazarse a Nueva York. "Rumbo a por la segunda estrella", escribió Senna, despejando las dudas sobre la presencia de Capdevila en el partido decisivo.

La confirmación llega después de que Capdevila denunciara públicamente que le habían denegado el ESTA, la autorización electrónica que necesitan determinados viajeros para entrar en Estados Unidos sin visado. El exlateral tenía previsto acudir a la final acompañado por sus hijos y reunirse con varios integrantes de la plantilla que conquistó el Mundial de 2010, invitados para apoyar a la selección española.

Ayuda a Trump

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA", explicó inicialmente en sus redes sociales. Capdevila pidió ayuda para solucionar la incidencia y trasladó su frustración por la posibilidad de perderse una cita histórica. "No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles”, añadió.

El campeón del mundo llegó incluso a dirigir su petición al presidente estadounidense, Donald Trump, ante la urgencia por resolver el trámite antes de la final. También lamentó especialmente que la situación le impidiera compartir el encuentro con sus hijos, grandes aficionados al fútbol.

Finalmente, la fotografía publicada por Marcos Senna ha confirmado el desenlace favorable. Capdevila podrá reencontrarse con sus antiguos compañeros y presenciar desde la grada el duelo en el que España buscará conquistar el segundo título mundial de su historia, dieciséis años después del triunfo logrado en Johannesburgo.