La ronda francesa
Caída y abandono de Vingegaard en el Tour
Jonas Vingegaard acaba de abandonar el Tour tras una dura caída a 24 kilómetros de la meta, en la localidad de Bonneville, antes de afrontar la ascensión final de la 15ª etapa que finaliza en el Plateau de Solaison. Ocupaba la segunda plaza de la general a 4.30 minutos de Tadej Pogacar y vistió el primer jersey amarillo del Tour al ser el primer ciclista que cruzó la meta de Montjuïc, en Barcelona. En el mismo accidente Isaac del Toro también se fue al suelo aunque sin aparentes consecuencias así como varios compañeros del danés en el Visma.
Jonas Vingegaard ha ganado el Tour en las ediciones de 2022 y 2023 y ha sido segundo en 2021, 2024 y 2025. Llegó al Tour después de arrasar en el Giro, aunque desde el ataque de Pogacar en el Tourmalet nunca ha podido alcanzar la rueda de Pogacar.
Más información al acabar la etapa.
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