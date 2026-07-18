Vicky Losada, jugadora del Badalona Women: "Yo vengo a seguir impulsando Liga F y para darle más visibilidad"

Mientras el futuro del fútbol femenino parece que pasa por Inglaterra, Vicky Losada vuelve a casa. La catalana jugará cedida en el Badalona Women una temporada. ¿Los motivos? Muchos. Desde regresar a casa a servir, una vez más, como voz que reclame cambios y una profesionalización de los clubes y la competición.

¿Cómo está siendo este aterrizaje en Badalona?

La verdad es que tenía muchas ganas. Es verdad que he tenido un verano muy largo, porque la liga inglesa acaba muy pronto, y tenía muchas ganas de firmar para anunciarlo, para que también la gente viese que este año creo que puede ser uno muy bonito, que el proyecto es con muchísima ambición y con ganas de conocer a las chicas, la verdad. He echado mucho de menos jugar al fútbol, al final es lo que más me gusta.

La diferencia entre la liga inglesa y la liga española es evidente.? Son diferentes productos, también diferentes formas de entender el juego. ¿Cómo lo vives?

Sí, yo creo que al final la liga inglesa es muchísimo más física, va todo muchísimo más rápido, pero creo que aquí la inteligencia que tienen las jugadoras, táctica y técnica, es incomparable con allí. Son partidos muy diferentes, son partidos quizá aquí más atractivos a quien le guste ver fútbol, y la verdad es que yo quería acabar mis años con ese fútbol y muy contenta de poder hacer esta cesión a Badalona.

Tú has estado haciendo el camino inverso del que están haciendo muchas jugadoras ahora, que es irse a Inglaterra. ¿Por qué también la Liga F tiene ese reclamo?

Sí, supongo que yo fui la pionera. A mí me gustan los challenges, los retos, porque justo me fui cuando nadie se atrevía a irse para ser pionera en todo y aquí, que no éramos profesionales. Y ahora que a lo mejor veo que he vuelto, que hay en el aire esa conversación de que las chicas están saliendo, pues a mí me gustan los retos. Yo vengo aquí para seguir impulsando la liga de aquí, para darle más visibilidad a los talentos jóvenes y al final yo creo que las jugadoras también pasan por etapas y, bueno, son decisiones que ellas han tomado.

¿Vives el regreso a badalona com un nuevo reto de cambiar las cosas?

Sí, también lo he vivido en Brighton y fui a Bristol con el mismo objetivo. Creo que al final yo me fui tan joven, soy una de esas pioneras que se fueron a Estados Unidos, a Inglaterra para ser profesional, que por suerte he ganado prácticamente todo muy joven también. Entonces he tenido que madurar muy rápido y ahora, pues bueno, aún me quedan años para poder enseñar esa experiencia a las chicas que están aquí, a seguir sumando con humildad, disfrutando el día a día. Yo conozco algunas por la selección catalana, pero con ganas de empezar y que el proyecto siga creciendo.

Presentación de Vicky Losada como nueva jugadora del CF Badalona en un acto celebrado en Badalona, el 14 de julio de 2026. Fútbol femenino. AUTOR: Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

¿Qué es lo que más te atrae de este reto?

A nivel futbolístico acabar lo más arriba posible de la tabla, pero también hacer un equipo unido, que se nos vea dentro del campo como un equipo competitivo, porque a veces ganar o perder no se puede controlar, pero que se nos vea como un equipo que está mejorando. Y a nivel de fuera del campo, dar visibilidad también a la ciudad de Badalona, que la gente se enganche al fútbol femenino y seguir rompiendo barreras. Al final yo creo que el fútbol no es solo un deporte, sino que también es sociedad, es educación y, al final, yo cuando hay que hablar, pues en ningún momento he dicho que no.

Es importante la reivindicación en el fútbol femenino. Tú has sido una de las pioneras, lo decías antes.

Bueno, yo creo que al final siempre con educación se pueden decir las cosas, pero al final estamos hablando de que ahora ha mejorado muchísimo. Claro, cuando yo jugaba había muchísimas desigualdades, pero bueno, aún hay cosas que hacer porque al final yo siempre he dicho que el Barça o el Real Madrid no son el reflejo real de la liga. Yo creo que hay que seguir invirtiendo en los equipos, que el talento que hay aquí está en pleno crecimiento. Tenemos niñas de 16, 17, 18 hasta los 25 que pueden convertirse en jugadoras increíbles, pero al final faltan infraestructuras, faltan salarios, faltan proyectos estables y yo creo que yo invito a más gente como Mercury 13 a que apuesten por el fútbol femenino porque, además, yo creo que aquí en España, en Cataluña, es que hay mucha calidad, muchísima.

Presentación de Vicky Losada como nueva jugadora del CF Badalona en un acto celebrado en Badalona, el 14 de julio de 2026. Fútbol femenino. AUTOR: Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

Formas parte del ecosistema de Mercury 13, ¿Cómo es estar dentro también de una estructura así?

Con entidades multiclub. Mercury 13 tenemos Bristol, Segunda División en Inglaterra, Como, Primera División en Italia y ahora Primera División Badalona Women. Yo creo que es verdad que a lo mejor la gente ahora ha escuchado hablar mucho de Michele Kang, pero creo que es un proyecto completamente diferente. Al final Michele, con dinero, ha comprado jugadoras y ha hecho un equipazo en cuestión de dos años. Luego ya hay que trabajarlo, pero bueno. Yo creo que al final Mercury es una entidad muy ambiciosa, con los pies en el suelo. Mario sabe que para que haya resultados se necesita tiempo y yo creo que al final es mejor ir poco a poco, pero con buena letra. Así que es verdad que pido que la gente tenga un poco de paciencia, igual que yo he dicho lo de entrar en Champions. Es un objetivo de aquí a tres o cuatro años, pero es muy bonito porque yo he vivido un proyecto de siete años para ganar una Champions con el Barça y la ganamos a los cinco. O sea, yo creo que mientras empieces con una base sólida se pueden conseguir cosas y va a haber muchas oportunidades, sobre todo para las más pequeñas.

¿Cómo ves también la profesionalización del fútbol femenino?

La profesionalización es tener una buena estructura, tener buenos medios de comunicación, que las chicas viajemos en buenas condiciones, alimentación, descanso... Claro, es que la gente nos ve jugando el domingo, pero detrás hay muchísimas cosas que quizás no todos los clubes tienen y que yo creo que tanto Mario como yo, o gente que está intentando pelear por el fútbol femenino, está buscando que cuantos más equipos sean profesionales, profesionales en todo lo que he dicho, pues más rendimiento va a haber, más atractiva va a ser la liga, menos jugadoras van a salir y yo creo que ese es el objetivo.

¿Cuál es tu objetivo como Vicky? No solo a nivel de club, sino también en estos años que vienen ahora, que son el tramo final de tu carrera.

Venir, ayudar al proyecto, ayudar al Badalona, seguir formándome aquí. Yo quería formarme con el fútbol de aquí, con la mentalidad de aquí también. Ya me he formado un año y medio allí y yo creo que al final esa combinación... Creo que al final tengo muchísima suerte porque he estado en diferentes países y de cada país estoy cogiendo lo que me gusta y lo que no me gusta también. Tenía muchas ganas de volver a casa, también de estar con la familia, la echo muchísimo de menos, y volver a este fútbol, al fútbol de aquí, que es muy diferente.

Presentación de Vicky Losada como nueva jugadora del CF Badalona en un acto celebrado en Badalona, el 14 de julio de 2026. Fútbol femenino. AUTOR: Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

¿Te veremos como entrenadora?

Ojalá. A ver, yo es lo que quiero, pero también no me gustaría ser ese tipo de entrenadora que de la noche a la mañana llega a Primera. Creo que al final hay que formarse. Creo que el Badalona, todas las niñas que he visto hoy en la presentación, voy a intentar ir cada fin de semana. Si me dejan entrenar, poder estar con ellas. Yo creo que al final el fútbol también se está yendo mucho a números, a tecnología y al final yo quiero también ser ese tipo de persona cercana, formarme, aprender de todo el mundo y poco a poco creo que aquí se me va a dar un ambiente donde voy a estar más cómoda y lo voy a disfrutar más.

Poco más la parte humana, la del contacto personal. Luego los demás son extras para llegar arriba.

Pero yo creo que al final la parte humana, también por quien he sido, por toda mi experiencia, que las más pequeñas vean que personas como yo nos preocupamos por ellas, creo que falta un poquito más de eso.

En Inglaterra has visto mucha gente con tu camiseta detrás, con tu nombre. En España la gente ya está volviéndose loca. Ha vuelto Vicky, las camisetas... No sé cómo vives también ese recibimiento de la gente, de los aficionados del fútbol femenino, que siempre se acuerdan de ti.

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La verdad es que me emociono siempre porque, de hecho, desde que salió el anuncio ayer de que he firmado por el Badalona Women, me ha escrito muchísima gente de todos los años del Barça que yo pensaba que se habían olvidado de mí. Al final el fútbol, las jugadoras vienen y van, los clubes vienen y van, los presidentes vienen y van, los entrenadores vienen y van. Y la verdad es que muy, muy agradecida y me hace pensar que he tomado la buena decisión porque creo que también voy a acabar mi carrera en un sitio donde voy a estar con gente que me quiere muchísimo, donde voy a poder disfrutar y todo se hace más fácil.