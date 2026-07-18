Vandalizan el mural de Messi y Lamine Yamal en Barcelona pocas horas antes de la final: "Contra el fútbol moderno"

El mural de Leo Messi y Lamine Yamal que había pintado el artista Axe Colours en Barcelona con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina ha sido vandalizado a las pocas horas de su creación.

El mural, ubicado en los Jardines de Manuel Torrente, en el barrio barcelonés de Gracia, recrea los rostros sonrientes de Messi y Lamine Yamal mirándose el uno al otro.

Sin embargo, la icónica imagen de ambos ha sido cubierta casi en su totalidad por la pintada: "A Gràcia, només Club Esportiu Europa. Contra el Futbol Modern" (En Gracia, solo Club Deportivo Europa. Contra el fútbol moderno).

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El lema es habitualmente utilizado por aficionados del Europa, el equipo más popular del barrio, que actualmente milita en la Primera Federación (tercera categoría), y que reivindica la identidad del club frente a los equipos de élite y el fútbol cada vez más profesionalizado.