Pocas horas de existencia
Vandalizan el mural de Messi y Lamine Yamal en Barcelona pocas horas antes de la final: "Contra el fútbol moderno"
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El mural de Leo Messi y Lamine Yamal que había pintado el artista Axe Colours en Barcelona con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina ha sido vandalizado a las pocas horas de su creación.
El mural, ubicado en los Jardines de Manuel Torrente, en el barrio barcelonés de Gracia, recrea los rostros sonrientes de Messi y Lamine Yamal mirándose el uno al otro.
Sin embargo, la icónica imagen de ambos ha sido cubierta casi en su totalidad por la pintada: "A Gràcia, només Club Esportiu Europa. Contra el Futbol Modern" (En Gracia, solo Club Deportivo Europa. Contra el fútbol moderno).
El lema es habitualmente utilizado por aficionados del Europa, el equipo más popular del barrio, que actualmente milita en la Primera Federación (tercera categoría), y que reivindica la identidad del club frente a los equipos de élite y el fútbol cada vez más profesionalizado.
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