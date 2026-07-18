Rahm se aleja de la victoria pero da el golpe del día en el Open Británico

Jon Rahm se aleja de la victoria en el Open Británico, último 'major' de la temporada. El golfista vasco terminó la tercera jornada en el Royal Birkdale con un total de cuatro golpes bajo par, a seis del líder, el estadounidese Sam Burns. Puede conformarse con haber dado el golpe del día, una salida de búnker de rodillas espectacular.

Rahm tuvo un inicio nefasto en la tercera ronda. Firmó un doble ‘bogey’ en el primer hoyo que le dejó descolocado. Todo por culpa de una salida con el drive imprecisa que provocó que la bola se marchara fuera de límites y tuviera que repetir la salida.

El ‘León de Barrika’ trató de recobrarse con rapidez del revés y lo compensó con dos ‘birdies’ en los hoyos 2 y 5 para retornar a la casilla de salida.

Sin embargo, tropezó de nuevo en el hoyo 8 con un ‘bogey’ que le frenó, al tiempo que veía a sus competidores por el título escalar en la tabla. Hasta el 14, el jugador vasco no volvió a reencontrarse con el ‘birdie’, lo que le dio ánimo para tratar de reeditar el buen desenlace de la ronda previa y seguir vivo en el campeonato.

Rahm protagonizó quizá la imagen de la jornada cuando sacó de rodilla una bola del bunker en el hoyo 18. Un golpe magistral que le permitió mantener el par frente a la casa club y terminar con -4. Difícil que pueda ganar su primer british, un torneo que no gana un español desde 1988 con Severiano Ballesteros.

Tiene más números que nadie Sam Burns, de 29 años, quien entregó una tarjeta de -5 del día para concluir con un total de -10. Le sigue el neozelandés Ryan Fox con -8. Fue el mejor del día. Empezó en el par y concluyó con esos ocho golpes bajo el par. Espectacular ronda. Con -8 está también el surcoreano Kim Si Woo. Y con -7, los estadounideses Ryan Gerard y Jackson Suber.

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