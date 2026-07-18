¿A quién apoyará Trump en la final del Mundial entre España y Argentina? Esto es lo que dice la Casa Blanca

La final del Mundial entre España y Argentina no solo concentra la atención deportiva, sino también el interés político. En plena tensión por las críticas de Donald Trump al gasto en defensa de España, la Casa Blanca ha sido preguntada por el equipo al que animará el presidente estadounidense. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lamentó no haber tenido una respuesta ante el favorito del presidente estadounidense.

"Es una pregunta muy buena, y me arrepiento de no habérselo preguntado al presidente antes de venir aquí sabiendo que probablemente me consultaríais... No he hablado sobre este tema, pero conseguiremos una respuesta. Puedes preguntárselo en algún momento antes del partido. Estoy seguro de que lo verás y de que tendremos una respuesta divertida al respecto", reconoció.

Trump coincidirá con Sánchez en el palco de autoridades después de que el presidente de Estados Unidos cargase contra España en varias ocasiones, por negarse a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en Defensa y por no permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para los ataques a Irán. Sin embargo, en julio rebajó el tono al asegurar que España se había "redimido" al acceder a importantes pagos a la OTAN.

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Trump no ha confesado todavía su favorito, pero es evidente que tiene mejores relaciones diplomáticas con Argentina. De España ha destacado que frustró el camino de Francia pese a que la selección gala parecía la favorita para hacerse con el torneo. "Era el equipo favorito. Era el equipo que, creo, estaba ganando con mayor facilidad. Y entonces sucede algo", ha indicado antes de desear suerte a España y Argentina en la gran final.